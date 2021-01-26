İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak

26 Ocak 2021 Salı, 19:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın etkisi altına giren İzmir için kırmızı alarm verdi. Fırtınanın saatteki hızı 100 kilometrenin üzerine çıkacak olan İzmir'de metrekareye 50- 60 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Özellikle deniz kenarı, dere yatağı ve zemin katlarda oturan yurttaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı. Sıcaklıklardaki ani düşüşün ardından Çarşamba gecesi yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sahil bandında dağıtılan uyarı bildirileri dağıtıldı.

Sahil bandında dağıtılan uyarılar şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler doğrultusunda 26 Ocak 2021 Salı günü geceye doğru hava basıncının düşmesi sebebiyle denizde yaşanacak vakum etkisiyle suların yükselebileceği ve su taşkınlarına neden olabileceği ifade edilmektedir. Bu gece ve çarşamba sabahı gerçekleşebileceği düşünülen deniz taşkını olasılığına karşı güvenliğiniz açısından sahil bandına yakın yerlerde bulunulmaması ve ayrıca araçların sahil bandından uzak yerlere götürülerek park ettirilmesi oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına önem taşımaktadır."