İzmir İktisat Kongresi’nin 98. yıldönümü özel etkinliklerle kutlandı

18 Şubat 2021 Perşembe, 09:47

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında Konak’ta toplanan İzmir İktisat Kongresi’nin 98. yıldönümü için düzenlenen anma etkinliklerinin ilki, Konak İktisat Anıtı önünde, pandemi nedeniyle kısıtlı kapsamda yapılan törenle gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gazeteci, Yazar Sancar Maruflu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, Tarihi Kemaraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ile Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım katıldı.

Anıt önündeki törenin ardından anma etkinlikleri, Konak Belediyesi’nin kongrenin her yıldönümünde düzenlediği özel sempozyumla devam etti. Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde yapılan oturumda “Pandemi Döneminde Ekonomi” konusu ele alındı. Salgın nedeniyle halkın katılımına kapalı olarak gerçekleştirilen, ancak Konak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan oturumun moderatörlüğünü İzmir’in simge isimlerinden Stratejik İletişim Uzmanı, Gazeteci, Yazar Sancar Maruflu yaptı. Etkinlikte Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Ege İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, İzmir Ticaret Borsası Başkan Danışmanı Mustafa Yağcıoğlu ve Akademisyen Dr. Serdar Şahinkaya birer konuşma yaptı. Girit, Sevimli, Yağcıoğlu ve Şahinkaya sempozyuma video konferansla katıldı.

MARUFLU: BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDU

Oturum açılışını yapan Sancar Maruflu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’den altı ay sonra kongreyi topladığına dikkat çekerek konuşmasına başladı. Kongrede yeni kurulacak devletin planlamasının yapıldığına işaret eden Maruflu, Atatürk’ün günümüzde yapılan modern, çağdaş etkinlikler gibi büyük bir organizasyon düzenlediğine vurgu yaptı. Maruflu, “Kongre, dış dünyaya 6 ay önce harpten çıkmış bir ulusun ne hale geldiğini, nasıl geliştiğini de göstermiştir. Atatürk, İzmir’den tüm dünyaya mesajlarını vermiştir” dedi. Maruflu konuşmasında 17 Şubat’ın Türk Medeni Kanunu’nun 95. yıldönümü olduğunu da anımsattı.

BATUR: EKONOMİK OLARAK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ

Daha sonra söz alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise konuşmasına 16 şehidimizi anarak ve başsağlığı dileyerek başladı. Konak’ın tarih sahnesinde pek çok ilkin gerçekleştiği önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Batur, kentin hem kurtuluşa hem kuruluşa imza atan yer olduğunu vurguladı. İzmir’de düzenlenen kongrenin çiçeği burnundaki Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi anlamda şaha kaldırdığını, kısa zamanda büyük işlerin yapılmasını sağladığına dikkat çeken Batur, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 98 yıl önce bugün yani 17 Şubat 1923’te, Konak’ta düzenlenen İktisat Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada şöyle demiş: ‘Yeni Türkiye’mizi layık olduğumuz düzeye eriştirebilmemiz için mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir ekonomi devresinden başka bir şey değildir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz’. Atatürk, asıl zaferin ekonomik olarak kazanılması gerektiğine işaret etmiştir. Büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı, bir deha olan Atatürk, İzmir İktisat Kongresi’yle de ekonomik kurtuluş savaşını başlatmıştır. Gerçek şudur ki, ekonomik olarak güçle olmak zorundayız. Ekonomik olarak güçlü olmayan devletler yönetilmeye mahkumdur. Başka devletlerin boyunduruğu altında olmak istemiyorsak, kendi kendine yeten, üreten, küresel dünyanın ekonomik oyun kurucusu olmak zorundayız. Atatürk, 98 yıl önce bu gerçeği İzmir İktisat Kongresi’yle ortaya koymuştur” dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKTIK"

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu hedef doğrultusunda büyük işler yapıldığına, ancak daha sonra bu sürecin sürdürülebilir olmadığına işaret eden Batur, şöyle devam etti: “Yine bir 17 Şubat’ta bizler büyük bir ekonomik mücadelenin içindeyiz. Tüm dünya pandemiyle boğuşurken, ülkeler vatandaşlarını yaşatmaya ve ekonomilerini koruyup, ayakta kalmaya çalışıyor. Tabii bu noktada en büyük umudumuz aşıların etkili olması ve bu hastalık sürecini artık geride bırakmak. Ekonomileri güçlü ülkelerin hem vatandaşlarını destekleme hem de aşıya ulaşma noktasında bu dönemi daha önde götürdüğünü görüyoruz. Pandemi sürecinde sona gelinmesi zaman alacak. Sağlık çalışanlarının ön cephede olduğunu her zaman vurguladık. Onlara minnet borçluyuz. Belediye çalışanları da bu süreçte büyük emek verdiler. Tüm belediyeler, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında yer almaya çalıştı. Bize düşen en büyük görev vatandaşlarımıza sahip çıkmaktı. Biz, ‘önce yaşam’ dedik, ‘zorda kalana destek’ dedik ve bu anlayışla da bu dönemi yönetmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmetlerimize büyük ağırlık vererek vatandaşlarımızın yanında olmaya çabalıyoruz. Bölgemizde dara düşen vatandaşlarımızın sayısı gerçekten çok yüksek. Desteklerimizi, çarkların dönmesini sağlayacak esnaf kesimine yönlendirdik.”

ŞAHİNKAYA: EKONOMİK MODEL OLUŞTURULDU

21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu Koordinatörü, akademisyen Dr. Serdar Şahinkaya da oturumda özel bir sunum yaparak, kongreyi ayrıntılarıyla ele aldı. Atatürk’ün İktisat Kongresi’ne, Erzurum ve Sivas kongreleri kadar önem verilmesi gerektiğine vurgu yaptığına dikkat çeken Şahinkaya, kongrenin yeni kurulacak devletin ekonomik modelinin oluşturulduğu, önemli bir kongre olduğunun altını çizdi. “Kongrede kararlaştırılan madde sayısı 291. Buruda şunun altını çizmek lazım: Ne Türkiye Cumhuriyeti devleti var ne de devleti kuran Cumhuriyet Halk Fırkası var. Bu 291 madde, Cumhuriyet Halk Fırkası’nı ve iktisadi programını oluşturacaktır” diyen Şahinkaya, şöyle devam etti: “Kongreyi ocu, bucu, şuncu olarak değerlendirmenin hiçbir manası yok. Kongre Türkiye’nin önündeki sorunların hemen her alanda tümünü resmetmiştir.”

Oturumda Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel'in hazırladığı İktisat Kongresi'ni konu alan filmin gösterimi de yapıldı. Törende 2020-2021 Bostanlı Rotary Kulübü Başkanı Mercan Çavuşoğlu, Onurlu Meslek Hizmet Ödülü’nü Sancar Maruflu’ya takdim etti.