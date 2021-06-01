İzmir Kahveciler Odası: Kökten kapatın, siz de rahat edin biz de...

01 Haziran 2021 Salı, 16:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme programı, sadece 3 ay içinde 2 kahvehane esnafının intihar ettiği İzmir'de hayal kırıklığı yarattı. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, verileceği duyurulan desteklerin halen ödenmediğini, üstüne bir de oyun yasağının devam ettiğini belirtirken, "Bu kadar mı oyuna düşmansınız yahu. Bu kadar düşmansanız, koşuları da kapatın. Milli Piyango kumar değil mi! Ama kahvelere gelince kapatıyorsunuz" dedi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında işyerleri yaklaşık 1,5 yıldır kapalı olan kahvehane esnafı, "oyun yasağının devam etmesi" yüzünden dükkanlarını açacak olmalarına sevinemedi. Kahvehaneci esnafının pandeminin en çok etkilediği kesimlerin başında geldiğini belirten İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, hükümete sert çıktı.

"HİÇ AÇMASALARDI DAHA İYİYDİ"

Kırdı, dün akşam açıklanan normalleşme kararlarını şöyle değerlendirdi:

"Esnafımız bu karardan memnun değil. Olması da mümkün değil. Kahveci esnafının 20- 30 çayla dükkanını döndürmesi mümkün değil. Hiç açmasalardı daha iyi. Verilen destekler de yeterli değil. 5 bin lira dedikleri destek de elimize geçmedi daha. Yani, mübarek Ramazan ayıdndan, mübarek insanlardan bahsediyorum. Mübarek insanların esnafa verdiği desteği daha alamadık. Bir kısmına 5 bin, bir kısmına 3 bin TL destek dediler. Ama daha alamadık. Daha kiramızı ödeyemedik. Dükkanımızı açacağız ama mal sahibi indi aşağıya.. Geldi, 'kiramı ver' diyor. Ama elimizde yok. Çayımızı, şekerimizi alacak paramız bile yok. Elektriklerimiz kapalı, açtıramadık. Madem verdiniz bu 5 bin lira desteği, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, ama yeterli değil ki... Madem açtınız bizi, elektriğimizi, suyumuzu ödeyemedik ki. 10 liralık su kullanıyoruz, 400- 500 lira katı atık bedeli ödüyoruz. AK Parti hükümeti lütfen önce bunları bir düzeltsin, esnafın sesini dinlesin."

"HEY PAPYONLU, GRAVATLI ADAMLAR..."

İzmir genelinde 7 bin, metropolde ise 3 bin küsür kahvehane bulunduğunu, buralarda çalışan ocakçı ve garsonların geçindirmesi gereken aileleri olduğunu vurgulayan Kırdı, şunları söyledi:

"Esnafımız desteği alamadı, elektrik ve suyu kapalı. Dükkanını nasıl açacak. Bir de oyun da yasak deniliyor. Yahu hiç olmazsa lokantada olduğu gibi, karşılıklı mesafeli yemek yenilebiliyorsa, kahvehanede de 4 kişi karşılıklı oyun oynayabilir. Hangi mantıklı buna karar veriyorlar, merak ediyorum. Daha halen mi anlayamadılar! Kahvehaneler 1,5 yıldan bu yana kapalı. Virüsü kahvehaneler mi çıkardı arkadaş yahu! Bu kadar olmaz. Kahvehaneler açıldı, virüs yükseldi. Kahvehaneler zaten kapalı. Neyin yükselmesinden bahsediyorsunuz; hey papyonlu gravatlı adamlar! Allahınıza, peygamberinize, vicdanınıza biraz kulak verin."

"KÖKTEN KAPATIN, SİZ DE RAHAT EDİN BİZ DE"

İsmail Hakkı Kırdı, oyunların yasak olmasına ilişkin ise sert ifadeler kullandı. Kırdı, şöyle konuştu:

"Bu kadar mı oyuna düşmansınız yahu! Bu kadar düşmansanız, koşuları (at yarışları) kapatın. Milli Piyango kumar değil mi! Kumarın başı! Ufacık çocuk bile gidip alabiliyor. Kazı kazan, sayısal loto kumar değil mi? Ama devlete çok büyük gelirleri olduğu için kimse bundan vazgeçmek istemiyor. Kahvelere gelince kapatıyorsunuz. Tamam, kahvehaneleri kökten kapatın! İçkiyi de kaldırın, sigarayı da yasaklayın. Fabrikalarını da kapatın. İthalatını da ihracatını da kaldırın. Biz de rahat edelim siz de rahat edin. Nereye gidiyorsak oraya gidelim!"

"ARAYIP, BAŞKANIM NE YAPACAĞIZ DİYORLAR"

İzmir'de çok sayıda kahvehane esnafının kepenk kapattığını aktaran Kırdı, "İnsanlar zor durumda. Açacağız da ne yapacağız diyorlar. İşyeri sahibinin haricinde çalışan garson, ocakçı, yamak onlar arıyor. Ne yapacağız başkanım diyorlar. Biz de belediyelere kaymakamlıklara gönderiyoruz" dedi.

Kırdı, şöyle devam etti:

"Vergi, KDV, muhtasar devam ediyor. Hiç olmazsa kısa çalışma programı adı altında esnafa 1 asgari ücret destek verin dedik. Evlerinin geçimini sağlasın esnafımız dedik. Ama yapmadılar. 14- 15 aydır yaptıkları yardım aylık 700 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de GSMH'nin sadece yüzde 0.09'u esnafa dağıtıldı. Fransa'da yüzde 14, ABD'de 17'sini esnafa dağıtıyor. Nasıl ayak uyduracağız Avrupa ülkelerine. Açılsak bile devletin imtiyazlı bir şekilde kahveci esnafına destek sağlaması lazım."