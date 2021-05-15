Kahvehanecilerden 'Hakkınızı helal edin' diyen Erdoğan'a yanıt: Etmiyoruz

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:40

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP teşkilatlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı bayramlaşmada, salgın sürecinde sıkıntı yaşayan esnaftan, yurttaşlardan helallik istedi. Muhalefet, helalleşmenin sandıkta olacağını belirterek Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı.





Salgında ekonomik sıkıntı yaşayan ve işletmelerini 14 aydır açamayan kahveci esnafı da çağrıya yanıt verdi. Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Erdoğan'ın "helallik istemesini" ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"ESNAF PERİŞAN OLDU"

Tam kapanma sürecine ilişkin Güven, "Tam kapanma' dediler ama tam kapanma değildi. Ne yazık ki kahveci esnafı, tüm esnaf ve zanaatkar son derece perişan oldu. Bu ikinci Ramazan Bayramı'nda 14 aydır kapalı olan kahveci esnafı ve tüm esnaf ve zanaatkar çok mağdur oldu" dedi.

"KAHVEHANELER AÇILACAK MI, BİLMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Güven, tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü biteceğini hatırlatarak, "Göndermiş olduğunuz genelge, Pazar günü 17:00'de sona eriyor. Bizim kahvehaneler, eğlence sektörü, kafeler açılacak mı, açılmayacak mıyız? Ben oda başkanıyım, bilmiyoruz. Ne yazık ki federasyon başkanı bilmiyor. TESK başkanı bilmiyor, halkımız bilmiyor. Son derece yanlış genelgelerle bizi de, kendinizi de mağdur ediyorsunuz" diye konuştu.

"500 TL KİRA YARDIMI YAPTINIZ, ONU DA BAYRAMDAN ÖNCE BİLE YATIRMADINIZ"

Güven, ayrıca Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı öncesi, kahvehanelerin, işletmelerin açılmasını istedi. Bir kereye özgü, 1000 TL destek verildiğini anımsatan Güven, "500 TL de kira yardımı yaptınız. Onu da bayramdan önce bile yatırmadınız. Bu kahveci esnafı, acaba bayramda evine şeker alabildi mi, çocuğuna harçlık verebildi mi? Bu bayramımız bizim buruk geçti. Sayın Cumhurbaşkanım, artık bıçak kemiğe dayandı, bizim kahvehaneleri açın. Evimize ekmek parası götürelim" dedi.

"HAKLARIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Erdoğan'ın "Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz" sözlerine ilişkin ise Güven, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mağdur olan esnaftan helallik istiyorsunuz. Biz nasıl helal edelim, açız, 14 aydır perişanız. Neden bizim sesimizi duymadınız. 14 aydır Ankara'nın göbeğinde bir sivil toplum örgütü başkanı İsa Güven konuşuyor. Hadi siz duymadınız da, sizin il başkanınız da mı duymadı? Milletvekilleriniz de mi duymadı? Külliyedeki insanlar da mı bizi duymadı? Yazıktır, günahtır. Bizden helallik istiyorsunuz. Bu esnaf ve zanaatkar size 19 sene oy verdi, ama ne yazık ki 14 ay bizi idare edemediniz, haklarımızı helal etmiyoruz."