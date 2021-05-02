Kahvehane işletmecisi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi
İzmir'in Buca ilçesinde uzun yıllardır kahvehane işletmecisi olan Erdal Şenözpak (50) ekonomik sıkıntıları nedeniyle yaşamına son verdi.
İzmir'de geçtiğimiz Mart ayında biriken borçlarını ödeyemediği için intihar eden 59 yaşındaki kahveci esnafı Nuri Çengeloğlu'nun ardından bir acı haber daha geldi. Pandemiyle birlikte iş yapamayan ve borçları olduğu öğrenilen kahvehane işletmecisi Erdal Şenözpak (50) ekonomik sıkıntılar nedeniyle işyerinde yaşamına son verdi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Şenözpak'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
"YETER ARTIK"
Olayın ardından Şenözpak'ın iş yeri olan Umut Kırathanesi'ne giden İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, "Yeter artık" diye feryat etti. Kırdı, "Kahvehaneci esnafımız maddi sıkıntılar yüzünden intihar ediyor. Bu kardeşimiz İzmir'deki ikinci kayıp oldu. Bir canımız daha gitti. Yeter artık, devlet kahvehaneci esnafına yardım etsin. Bu intiharlar son bulsun" dedi.
''DAYANACAK GÜCÜM KALMADI''
İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz 24 Mart'ta 30 yıllık kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu da biriken borçları nedeniyle intihar etmişti. Çengeloğlu, yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" mesajını paylaşmıştı.
İlgili Haberler
- Bakan Soylu’dan Yunus Durmaz ile ilgili önergeye kısa yanıt: İntihar etmiştir
- Bir haftada 9 intihar! CHP'li Mahmut Tanal TBMM'yi göreve çağırdı
- Kredi borçları nedeniyle intihar eden çiftçi meclis gündeminde
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti!
- Alkollü içki yasak çünkü...
- AKP'yi köşeye sıkıştıran krizden yeni detaylar
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Bakan Fahrettin Koca gidiyor iddiası
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İttifaklarda son durum ne? İşte son anket