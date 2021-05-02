Kahvehane işletmecisi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi

02 Mayıs 2021 Pazar, 03:16

İzmir'de geçtiğimiz Mart ayında biriken borçlarını ödeyemediği için intihar eden 59 yaşındaki kahveci esnafı Nuri Çengeloğlu'nun ardından bir acı haber daha geldi. Pandemiyle birlikte iş yapamayan ve borçları olduğu öğrenilen kahvehane işletmecisi Erdal Şenözpak (50) ekonomik sıkıntılar nedeniyle işyerinde yaşamına son verdi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Şenözpak'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

"YETER ARTIK"



Olayın ardından Şenözpak'ın iş yeri olan Umut Kırathanesi'ne giden İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, "Yeter artık" diye feryat etti. Kırdı, "Kahvehaneci esnafımız maddi sıkıntılar yüzünden intihar ediyor. Bu kardeşimiz İzmir'deki ikinci kayıp oldu. Bir canımız daha gitti. Yeter artık, devlet kahvehaneci esnafına yardım etsin. Bu intiharlar son bulsun" dedi.

''DAYANACAK GÜCÜM KALMADI''



İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz 24 Mart'ta 30 yıllık kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu da biriken borçları nedeniyle intihar etmişti. Çengeloğlu, yaşamına son vermeden önce sosyal medya hesabından "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" mesajını paylaşmıştı.