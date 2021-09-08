İzmir Kemalpaşa’da orman yangını

08 Eylül 2021 Çarşamba, 11:56

Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangının yerleşim bölgelerine uzak olduğu belirtildi.



