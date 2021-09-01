İzmir Kent Konseyi, Dünya Barış Günü’nü kutladı: Çocuğun gördüğü düştür barış
1 Eylül Dünya Barış Günü’nü İzmir Konak Meydanı’nda kutlayan İzmir Kent Konseyi, "kardeşçe yaşama" vurgu yaparak yurttaşlara aşure dağıttı.
1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Konak Meydanı’nda bir araya gelen İzmir Kent Konseyi bileşenleri, "barış ve kardeşliğe" vurgu yaparak yurttaşlara aşure ikram etti.
YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ
İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütcen, burada yaptığı konuşmada, savaşların getirdiği yıkıma dikkat çekti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözlerinin öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını söyleyen Öğütcen, “Biliyoruz ki savaşlar korku, acı, şiddet, gözyaşı demektir." dedi.
SEVDA SÖZLERİDİR BARIŞ
"Özgürlük, adalet ve barış ancak yitirildiği zaman değeri anlaşılan kavramlardır." diyen Öğütcen sözlerini Yannis Ritsos’un "Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış." dizeleri ile bitirdi.
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