İzmir Kent Konseyi, Dünya Barış Günü’nü kutladı: Çocuğun gördüğü düştür barış

01 Eylül 2021 Çarşamba, 16:40

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Konak Meydanı’nda bir araya gelen İzmir Kent Konseyi bileşenleri, "barış ve kardeşliğe" vurgu yaparak yurttaşlara aşure ikram etti.

YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütcen, burada yaptığı konuşmada, savaşların getirdiği yıkıma dikkat çekti ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” sözlerinin öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını söyleyen Öğütcen, “Biliyoruz ki savaşlar korku, acı, şiddet, gözyaşı demektir." dedi.

SEVDA SÖZLERİDİR BARIŞ

"Özgürlük, adalet ve barış ancak yitirildiği zaman değeri anlaşılan kavramlardır." diyen Öğütcen sözlerini Yannis Ritsos’un "Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış." dizeleri ile bitirdi.



