İzmir Kent Konseyi: Her üç kişiden biri istismar mağduru

03 Mart 2021 Çarşamba, 14:19

Dünya Cinsel İstismar ile Savaşma Günü kapsamında İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi temsilcileri sokağa çıktı. Konseyin Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütcen, Konak’ta bir basın açıklaması yaptı. Cinsel istismarın, çoğu zaman kadına yönelik diğer şiddet biçimleriyle birlikte, kadını baskı altında tutmaya yönelik, evrensel bir olgu olduğuna dikkat çeken Öğütçen, “Cinsel istismarın mağdurları tüm dünyada ve Türkiye’de çoğunlukla kadınlar, engelliler , lgbt ve çocuklardır. Yaşına, medeni durumuna, fiziksel görünüşlerine, engelli olup olmamalarına, eğitim durumlarına, cinsel yönelimlerine , yaptıkları işlere bakmaksızın tüm kadınlar ve kız çocukları bu saldırılara yaygın biçimde maruz kalmaktadırlar” dedi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan çok sayıda ülkenin cinsel istismarla mücadele ettiğine vurgu yapan Öğütçen, “Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) her yıl yaklaşık bir milyon kişinin cinsel sömürü amaçlı ticaretinin yapıldığını tahmin ediyor. 2001'de yayınlanan bir rapor, Amerika Birleşik Devletleri'nde 300.000 çocuğun, ticari olarak kabul edilebilecek cinsel sömürü riskiyle karşı karşıya olduğunu yazmaktadır. Göçler,gelir dağılımı adaletsizlikleri v.b nedenlerle bugün bu sayı çok daha fazladır. Her üç kişiden biri yaşamı boyunca en az bir defa cinsel istismara uğramıştır” diye konuştu.

"ERGENLİKTE CİNSEL ZORBALIK"

Son dönemde istismarların katlanarak attığına dikkat çeken Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütçen, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 verilerine göre Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat artmış, son 10 yılda 250 bin çocuk istismara uğramıştır. Cinsel istismara uğrayan kişilerin, utanç, korku ve suçluluk duygusu nedeniyle istismarı saklamakta ve istismara maruz kalmaya devam etmektedir. Özellikle ergenlik döneminde karşılaşılan cinsel zorbalık ve sanal zorbalık da önemli bir istismar alanıdır” ifadelerini kullandı.

"GÖREVLİLER DE SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

Kanunların ivedilikle uygulanması gerektiğine vurgu yapan Öğütçen, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6. Bölümünde “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” düzenlenmiştir. Buna göre; 102. Maddede “Cinsel saldırı”, 103. Maddede “Çocukların Cinsel İstismarı”, 104. Maddede “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”, 104. Maddede ise “Cinsel Taciz” suçları yer almaktadır. Mağdurun şikâyetine rağmen gereğini yapmayan,faili bulmak yerine mağduru ikna etmeye çalışan, mağdurun mağduriyetini artıran görevliler de suç işlemektedir” diye konuştu.

ERTELEME VE İNDİRİM UYGULANMASIN

Erteleme ve takdir indirimlerinin yapılmaması gereğine işaret eden Kadın Meclisi Başkanı Nevin Öğütçen, “İster bir yetişkine isterse çocuğa karşı işlenmiş olsun, hiçbir cinsel suça hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ertelenmesi ve takdiri indirimi uygulanamamalıdır. Tanık da yoksa fotoğraf, video kaydı ve ses kaydı gibi başka tür deliller aranır. Onlar da yoksa sadece mağdurun beyanı, adli tıp raporu ve alınacak uzman raporu delil olarak kullanılmalıdır. Değerli basınımız sizlere de bu konuda önemli görevler düşmektedir. Sizleri de cinsel istismarla mücadelemize katkıya davet ediyoruz” dedi.