İzmir Milletvekili Aytun Çıray: "Hiçbir zaman partime, kimseye küskün olmadım"

08 Şubat 2021 Pazartesi, 13:42

Çıray, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akşener'in davetiyle dün yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşmeleri olduğunu, gündemi, ekonomiyi ve yeni anayasayla ilgili tartışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Görüşmede, Akşener'in başdanışmanlık görevini vermesinin ardından parti içinde birlikte yapacakları çalışmalara ilişkin talimatları da ilettiğini ifade eden Çıray, "Kendisi başdanışmanlık kararını vermiş ve orada bana tevdi etti." dedi.

İlk defa danışmanlık yapmadığını, daha önce 3 yılı aktif 7 yıl Başbakanlık danışmanlığı ve çok genç yaşta müsteşarlık yaptığını aktaran Çıray, "Kişiler bu tür makamlara tecrübeleriyle getirilirler. Genel Başkana teşekkür ederim, beni kendisine danışman yapacak tecrübe ve birikimde gördüğü için." dedi.

Bunu, "gurur verici bir görevlendirme" olarak nitelendiren Çıray, şunları söyledi:

"Beni asıl mutlu eden, bu göreve geldikten sonra sanki iktidara gelmiş bir partinin görev vermiş olması gibi binlerce kişinin sosyal medya üzerinden ve yüzlerce kişinin de telefonla ve mesajlarla kutlaması. Bunu üzerime alınmıyorum, partinin yükselme ivmesinin ortaya çıkardığı bir durum. Türk milleti belli ki İYİ Parti'yi bir umut olarak görüyor. Buna layık olmalıyız."

"O İŞ BİTTİ"

Aytun Çıray, partinin 2. Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışmalarda "küskün milletvekilleri" arasında yer aldığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman partime, kimseye küskün filan olmadım, fikirlerimi söyledim. Hiçbir zaman için siyasette küskün olmam, küskünlüğü de kabul etmem. Kimsenin de olmaması gerekir. Eğer bir fikriniz varsa o konuyu kamuoyunda ya da bazen kapalı kapılar arkasında olması gerektiği gibi açıklarsınız ve olur biter. Nitekim kurultayın ertesi günü Genel Başkan ile bir görüşme yapmıştık. O konuları orada konuştuk ve kapandı. O iş bitti."

"ORTADA TARTIŞILACAK BİR DURUM GÖRMÜYORUM"

Çıray, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım." ifadesinin hatırlatılması üzerine de "Cevap vermemi gerektirmiyor." dedi.

Bu ifadesinin ardından Dervişoğlu ile görüşüp görüşmediği sorusuna ise Çıray, "Neden alınganlık göstereyim? Ortada tartışılacak bir durum görmüyorum." yanıtını verdi.