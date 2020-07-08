İzmir Müftülüğü'nden 'camiden müzik yayını' açıklaması: İddalar doğru değil

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:06

İzmir'de Karşıyaka'nın Örnekköy'deki TOKİ Konutları'ndaki camiiden gece 03.40 sularında şarkı çalındığı öne sürüldü. Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yayılarak gündem oldu. Cumhuriyet'e konuşan İzmir Müftülüğü yetkilisi, iddanın doğru olmadığını, söz konusu camide herhangi bir müzik yayını yapılmadığını belirtti. Yetkili, konuya ilişkin kamuoyuna açıklama yapılacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İzmir’deki camilerden önce "Çav Bella" ardında da Selda Bağcan’ın ‘Yuh yuh’ şarkısının çalması ülke gündemine gelmişti. Siyasetçilerin 'provokasyon' diyerek kınadığı olay sonrasında Banu Özdemir isimli bir kişi söz konusu videoyu paylaştığı için tutuklanmış, daha sonra serbset bırakılmıştı.