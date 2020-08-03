İzmir ormanlarında bayram yok!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:04

İzmir İtfaiyesinin, arife günü (30 Temmuz) Balçova Barajı civarında ve Aliağa’da aynı dakikalarda çıkan orman yangınlarıyla başlayan zorlu mesaisi, bayram süresince kentin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle kesintisiz devam etti. Ev, işyeri, otluk alan, tarım arazisi, orman olmak üzere günde ortalama 40 yangına müdahale etmek durumunda kalan itfaiyeciler 31 Temmuz günü Seferihisar’da, 1 Ağustos’ta Kemalpaşa ve Menderes’in iki ayrı noktasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına da ormancılarla birlikte katıldı. Özellikle Menderes Değirmendere-Çamönü arasındaki orman yangını için yoğun mücadele verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yangın müdahale ekipleri, Manisa’nın Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasında çıkan orman yangınına da destek verdi. Manisa'dan gelen ihbar üzerine harekete geçen İzmir İtfaiyesi'nin ateş savaşçıları, 2 itfaiye aracı 5 tanker ile söndürme çalışmalarına katıldı.

AYNI ANDA DÖRT AYRI NOKTADA

Dün Seferihisar Azmak, Menderes Çile köyü, Bornova ve Bergama-Dikili arasındaki dört ayrı noktada çıkan orman yangınları İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine zor saatler yaşattı. Özellikle Menderes’teki yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yoğun mücadele verildi. Rüzgarın şiddeti ve sık sık yön değiştirmesi alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırdı.

SOYER: YASAĞI UNUTMAYALIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Bayramda neredeyse her ilçemizde orman ve otluk alanlarda yangın çıktı. Bunlara ev yangınları da eklenince itfaiyede izinler kaldırıldı. Bizler bayram yaparken itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri omuz omuza, alevlerle savaştı.Hem ifaiye, hem orman yangın ekiplerine şükranlarımızı sunuyorum. Onarılamaz yaralar açan yangınları önlemek bizim elimizde. Açık alanda ne amaçla olursa olsun ateş veya mangal yakmayalım. Bu dönemde ormana girmenin yasak olduğunu unutmayalım." dedi.

GÖKÇE: NE OLUR DİKKAT...

Çıkan yangınlar sırasında itfaiye ekiplerinin çalışmalarını arazide takip eden Büyükşehir BelediyesiGenel Sekreteri Buğra Gökçe ise, yaptığı açıklamada, "İzmir İtfaiyesi Orman İtfaiyesi ile beraber arefe gününden bu yana alevlere karşı insanüstü bir mücadele veriyor. Bir izmarit, bir cam kırığı, bir küçük mangal kıvılcımı ormanlarımızı yok edebiliyor! Ne olur dikkatli olalım.. Ormanlarımız yanmasın, canlarımıza zarar gelmesin!" ifadelerini kullandı.

"NORMAL KOŞULLARIN ÇOK ÖTESİNDE"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Varlıorpak, itfaiye çalışanlarının kavurucu yaz sıcaklarında alevlere karşı insanüstü bir mücadele verdiğini belirterek, şunları söyledi: “Normal koşulların çok ötesinde bir yangın yoğunluğu yaşanıyor. Seyir halindeki taşıtlardan söndürülmeden atılan bir sigara izmariti ya da ormanlık alanların içinde ve yakınında sorumsuzca mangal yakılması hem yeşil alanlarımızın yanıp gitmesine neden oluyor, hem de yangınları söndürmekle görevli yüzlerce emekçinin yaşamını tehlikeye atıyor. Lütfen biraz daha dikkatli ve duyarlı olalım.”



