İzmir Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
İzmir'in sembolü Konak meydanında bulunan Saat Kulesi, destek için Azerbaycan bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ üzerinden gerilim Azerbaycan ve Ermenistan savaş haline dönüşürken Türkiye'den Azerbaycan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. İzmir'in en önemli noktalarından Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'ne destek amacıyla Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
İzmir’in simgelerinden olan Saat Kulesi Azerbaycan’ın kırmızı, yeşil ve mavi olan bayrağının renkleri ile süslendi. Azerbaycan’a İzmir’den birlik ve beraberlik mesajı verildi. Saat Kulesi’ni bu şekilde görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
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