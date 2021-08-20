İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: Yoğun bakımlar doluyor

20 Ağustos 2021 Cuma, 07:11

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısı tablosuna göre İzmir’de her 100 bin kişiden 49’unda koronavirüse rastlandı.

Geçen hafta 100 binde 65.85 olan vaka sayısındaki düşüş sahada görev yapan sağlıkçılar cephesinde tartışmalara yol açtı.

Güncel rakamlara dair açıklamada bulunan İzmir Tabip odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, “Biz rakamların düşmesini beklemiyorduk. Vakalar artmaya devam ediyor. Aldığımız son bilgilere göre yoğun bakımların dolu olduğunu söyleyebiliriz. Hastanelerde yeni pandemi servisleri açılırken vakaların düşmesi pek mümkün değil. Bugüne kadar yükselerek gelen vaka oranının bir anda düşmesi bize inandırıcı gelmiyor. Sahada çalışan hekimlerimizden aldığımız bilgiler bu yönde değil. Kent merkezindeki büyük hastanelerde hastalar yoğun bakımlarda boş yer arıyor. Bu tabloya göre, İzmir’de günde 300 vaka var demektir. Bunun doğru olması mümkün değil, ortaya çıkan manzara bizim sahadan edindiğimiz bilgilerle örtüşmüyor. Sadece iki gün önce 700 pozitif vaka çıktı. Özellikle aile hekimlerine yapılan başvurular ve izlenen vakaları düşündüğümüzde bu oran daha yüksek diyebiliriz. İzmir’in 100’ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Geri bildirimler vakaların düştüğü değil, arttığı yönünde. Sadece İzmir’de değil, her yerde vakalar artıyor. Odamızın tüm illerde yaptığı tespitler de bu yönde. Vaka sayıları nasıl düşebilir” diye sordu.