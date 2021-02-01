İzmir turizmi için yol haritası belirlendi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 15:23

İzmir Vakfı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığıyla çalışmalarına geçen yıl başladığı İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı yayınlandı. Turizm stratejisi ve eylem planı turizm paydaşlarıyla, ilgili kamu ve özel kurumların temsilcileriyle ve uzmanlarla yapılan düzenli görüşmelerdeki beklenti ve öneriler dikkate alınarak bir kent vizyonu ortaklığı çerçevesinde oluşturuldu.

İzmir’in yeni turizm stratejisi, İzmir’de yaz sezonu ve kıyı destinasyonları odaklı turizmi, hem kıyılarda daha çok geliştirmeyi, hem de on iki aya ve otuz ilçeye yaygınlaştırmayı hedefliyor. Strateji, “dünya uygarlıklarına yön veren pek çok kavram, düşünce ve yaklaşımın İzmir’den dünyaya taşınması” fikrinden hareket ediyor ve İzmir turizminin ana eksenini şehrin Akdeniz çanağı ve dünyadaki diğer şehirlerden pozitif ayrışmasını sağlayacak tarih, kültür ve arkeoloji turizmi olarak belirliyor. Gastronomi, deniz, doğa ve kırsal turizm, kıyı turizmi, inanç, etkinlik, kongre ve fuar turizmi stratejide öne çıkan diğer turizm türleri.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer İzmir’in yeni turizm stratejisiyle ilgili şunları söyledi: “Turizmle ilgili tüm temel kararlarımızı, turizm paydaşlarının yer aldığı İzmir Turizm Koordinasyon Kurulu’yla birlikte şekillendirdik. Turizm yol haritamızda, İzmir’in tüm cazibe merkezlerine yer verdik. Şehrimizin turizm alanlarındaki tüm etkinliklerini, sadece yaz aylarına sıkıştıran genel çerçevenin ötesine taşıyarak turistlerin yıl boyunca İzmir’e gelmesi için kapsamlı bir plan hazırladık.”

Soyer koronavirüs sonrası turizme dair de şunları ifade etti: “Pandemiden en çok hasar alan sektörlerin başında turizm geliyor. Önümüzdeki yıl yaraların sarılacağı bir yıl olacağını umuyoruz ve pandemi sonrası turizm hareketliliğinin artacağını düşündüğümüz bu yeni sürece İzmir’in yeni turizm stratejisiyle, tüm hazırlıkları tamamlamış bir şekilde giriyoruz. Hedefimiz 2024 yılında, İzmir’in nüfusu ile eşit sayıda yerli ve yabancı toplam 4 milyon turiste ulaşmak. Şehrimizin estetiğinin artması, ekonominin canlanması, arka mahallelerin ve kırsalın refaha kavuşması, kültür ve doğa mirasının korunması, İzmir'in dünya ile entegrasyonu... Bu stratejinin satır aralarında bunlar var. İzmir Turizm Stratejimizin İzmir’in bir dünya kenti olması ve refahının artması hedeflerimize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.”

TURİZMDE DİJİTALLEŞMENİN İLK ADIMI

Pandemi sonrası tüm dünyada ivme kazanan turizmin dijitalleşmesi sürecinde İzmir, strateji kapsamındaki çalışmalarıyla ilk adımı attı ve İzmir’in dijital turizm ansiklopedisini çıkardı. On bir farklı turizm ürününe yönelik uzmanlar, İzmir’in değerlerini tek tek mercek altına aldı ve dijital bir veri tabanına işledi. Ansiklopedi, 2021 yılının ilk çeyreğinde İzmir’in tanıtım yüzü olan Visit Izmir mobil aplikasyonuyla kullanıcıların erişimine açılacak.

İZMİR MARKALAŞMA SÜRECİ 2021'DE TAMAMLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Vakfı ve bünyesindeki Tasarım Araştırmaları Ofisi’nin çalışmalarıyla İzmir’in görsel kimliğini oluşturarak İzmir’in markalaşma sürecinin son halkasını da tamamlıyor. İzmir markası turistler, yatırımcılar, sosyal girişimci ve kültür sanat üreticileri olmak üzere üç farklı hedef kitlesini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla, İzmir’i dünyaya tanıtmayı ve Akdeniz çanağında bir cazibe merkezi konumuna getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda çalışmalarına başlanan İzmir markalaşma sürecinin lansmanı 2021 yılında yapılacak.