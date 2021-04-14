"İzmir üniversitelerinde teknopark savurganlığı"

14 Nisan 2021 Çarşamba, 12:52

Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı (EGETEK) Vakfı başkanı Doç. Dr. Mustafa Tamer, İzmir'deki üniversitelerin teknopark savurganlığı içerisinde olduğunu savundu. Tamer, “İzmir'de 9 adet üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesinin bünyesinde teknopark yer alırken, diğer 5 üniversite ise yeni teknoparklar kurma çalışmalarını sürdürmektedirler. Birbirlerinin tekrarından ibaret ve kopyalama teknoparklar ile bir yerlere varılamayacağı ortadadır. Kendi aralarında kurmuş oldukları “ İzmir Üniversiteleri Platformu” adındaki işlevsiz bir bir bürokratik kademe ile oyalanmakta ve havanda su dövmektedirler. “'Bir işin olmasını istemiyorsan komisyona havale et” anlayışı burada da geçerlidir” dedi.

Üniversite paralarının boşa kullanıldığını belirten Tamer, “ Ülkemizin kıt kaynaklarını kötüye kullanmaya ve çarçur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu nedenle, üniversitelerin koordinasyon içerisinde ve bütünleşik bir teknopark yapılanmasına gitmelerini ve “'İzmir Teknolojı Üssü”'nün bünyesinde birleşerek biran önce faaliyete geçirilmesini diliyoruz” diye konuştu.