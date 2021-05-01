İzmir Valiliği'nden 'alkollü içecek satışı' kararı
İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, her türlü bakkal, market gibi iş yerlerinden alkollü içecek satışının yasaklandığını açıkladı.
AKP'nin salgına karşı önlem adı altında fiili olarak uygulamaya koyduğu alkollü içki satışı yasağına ilişkin bir açıklama da İzmir Valiliği'nden geldi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma uygulaması süresince alkollü içecek satışına izin verilmeyeceğini açıkladı.
Tam kapanma sürecinde tekel bayilerinin kapalı olması gerektiği vurgulanan Hıfzıssıhha Kurulu'nun yazılı açıklaması şöyle:
"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10.12.2020 tarihli ve 2020/144 No’lu kararındaki ‘sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen her türlü market, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması’ maddesine istinaden 29.04.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında market, bakkal, büfe gibi yerlerde alkollü içecek satışına izin verilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
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