Marketlere 'alkol yasağı' baskınları: Polis ve zabıta ekipleri ceza yazmaya başladı

30 Nisan 2021 Cuma, 15:10

AKP'nin salgın önlemi adı altında alkollü içki satışını fiilen yasaklaması sonrası kolluk güçleri kararı uygulamaya geçirmeye başladı.

Alkollü içki satışı yapan marketlere gelen polis ve zabıta ekipleri, içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine geldikleri marketlerde tutanak tutuyor.

İlk görüntü Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden geldi. Kilimli'de yerel bir haber sitesinin bir zincir marketi hedef göstermesi üzerine markete gelen polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu.





TEBLİGAT YOK AMA HABERLER VAR!

Görüntülerde, mağaza müdürünün kararla ilgili kendilerine bir tebligat gönderilmediğini söylemesi üzerine polis, "Yazılı tebligat yok ama haberlerde gerekli kurumlar durumu bildirdiler. Tebligat niteliği taşıyor. İtirazınız varsa sulh ceza mahkemesinde ceza tebligatı geldikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz" cevabı veriyor.

Bir başka 'fiili yasak' uygulaması da Van'dan geldi. Şehrin merkezindeki Maraş Caddesi'ndeki bir zincir markete gelen zabıta ekipleri, markette içki satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu. Ekipler daha sonra da markette içki reyonunu kapattırıp satışın yasak olduğunu bildiren yazı astırdı.



