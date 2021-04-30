Marketlere 'alkol yasağı' baskınları: Polis ve zabıta ekipleri ceza yazmaya başladı
Fiili alkol yasağı sonrası polis ve zabıta ekipleri, satış yapılan marketleri gezip tutanak tutuyor.
AKP'nin salgın önlemi adı altında alkollü içki satışını fiilen yasaklaması sonrası kolluk güçleri kararı uygulamaya geçirmeye başladı.
Alkollü içki satışı yapan marketlere gelen polis ve zabıta ekipleri, içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine geldikleri marketlerde tutanak tutuyor.
İlk görüntü Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden geldi. Kilimli'de yerel bir haber sitesinin bir zincir marketi hedef göstermesi üzerine markete gelen polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu.
TEBLİGAT YOK AMA HABERLER VAR!
Görüntülerde, mağaza müdürünün kararla ilgili kendilerine bir tebligat gönderilmediğini söylemesi üzerine polis, "Yazılı tebligat yok ama haberlerde gerekli kurumlar durumu bildirdiler. Tebligat niteliği taşıyor. İtirazınız varsa sulh ceza mahkemesinde ceza tebligatı geldikten sonra başvurunuzu yapabilirsiniz" cevabı veriyor.
Bir başka 'fiili yasak' uygulaması da Van'dan geldi. Şehrin merkezindeki Maraş Caddesi'ndeki bir zincir markete gelen zabıta ekipleri, markette içki satışı yapıldığı tespitiyle tutanak tuttu. Ekipler daha sonra da markette içki reyonunu kapattırıp satışın yasak olduğunu bildiren yazı astırdı.
Video Haberler
- Erdoğan tam kapanmada nerede olacak?
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama