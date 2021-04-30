HÜDA-PAR'ın alkol yasağı sevinci: Son dönemlerde alınan en güzel kararlardan
Alkol satışının 'fiilen' yasaklamasını Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA-PAR, "Son dönemlerde alınan en güzel kararlardan bir tanesidir" diyerek karşıladı.
17 günlük 'tam kapanma' süreci boyunca alkollü içeceklerin satışının yasaklanması Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA-PAR’ı memnun etti.
HÜDA-PAR Sözcüsü Şehzade Demir, partisinin yayın organı İlkha‘ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İçkinin yasaklanması çok isabetli bir karar olmuştur. Son dönemlerde alınan en güzel kararlardan bir tanesidir. Hem Ramazan ayının hürmetine hem de toplumun değerlerinin muhafazası adına elbette içkinin önünün kapatılması lazım.” dedi.
“Değerlerin muhafazası, aile bütünlüğünün korunması elbette kötülüklerin önünün kapatılmasından geçer.” diyen Demir “Bu konuyu hepimiz birlikte önemsemeliyiz. Bu yasağı eleştiren ayyaş takımının çıkardığı yaygaralara da kesinlikle pirim vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.
"DÖRT MADDE DEĞİŞSİN"
2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık destek veren ve Erdoğan'ın yöneticileriyle 2020 Aralık ayında Saray'da görüştüğü HÜDA-PAR, Erdoğan'ın 'yeni anayasa' tartışmalarına da anayasanın ilk dört maddesini hedef alarak dahil olmuştu. Partinin Genel Başkanı İshak Sağlam, "Sağlam, “5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil” demişti.
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