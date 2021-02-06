İzmir Valiliği'nden "çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama

06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:43

İzmir Valiliği, İzmir’deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 26 kişinin emniyette çıplak arandığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan izinsiz gösteride 15'i kadın toplam 26 şüphelinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Şüphelilerin doktor raporları alınarak saat 21.25'te Güvenlik Şube Müdürlüğüne intikal ettirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan sosyal medya üzerinden '#İzmirEmniyetteNelerOluyor' hashtag'i oluşturularak İzmir Emniyetinde çıplak arama ya da yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın'ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat, aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır.”