Valiliği'nin yalanlandığı çıplak arama iddialarına avukattan cevap geldi: Valilik yalan söylüyor, çıplak arama yapıldı!

06 Şubat 2021 Cumartesi, 22:47

İzmir'de AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemine polis müdahalesi sonucu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerden bazılarının çıplak aramaya maruz kaldığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İddiaların ardından İzmir Valiliği, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'Çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Gözaltına alınan kişilerin avukatlarından biri olan Eylem Zengin, Cumhuriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Avukat Eylem Zengin, çıplak arama iddialarının doğru olduğunu ve konu ile ilgili dava açtıklarını söyledi.

Zengin yaşananları şu sözlerle anlattı:

Alsancak'taki gösteride gözaltılar oldu. Müvekkillerimizin bir kısmı Yeşilyurt'a bir kısmı Tepecik'e götürüldü. Sonrasında bir kısım gözaltı emniyete getirildi. Biz de müvekkillerimizin görüşmek için Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne gittik. Normalde gözaltılarda yukarıya çıkma konusunda sorun yaşamıyorduk. Fakat dün biz avukatların yukarı çıkmasına izin vermediler. Müvekkillerinizle görüşemezsiniz dediler. Görüşmenin yasal hakkımız olduğunu söyledik ama yine de içeri alınmadık. Bir süre sonra biz tekrar içeri girmeye çalıştık tam o sırada içeriden kadın çığlıkları yükselmeye başladı. Biz çığlıkları duyduktan sonra içeri girmek için direttik. Amirler ile hararetli tartışmalar yaşandı fakat bizi yine de içeri almadılar. Daha sonra İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel başsavcı ile görüşerek biz avukatların içeri girmesini sağladı. Müvekkillerimizle görüştüğümüzde iki kadın müvekkil çıplak aramaya maruz kaldığını aktardı. Valiliğin açıklamaları tamamen yalan. Valiliğin açıklamasında avukatların içeri girmek istemediği söyleniyor bu da yalan. Çıplak arama gerçekleştirildiği sırada avukatları içeri sokmamak için direndiler.