İzmir Valisi: 4 bina yıkıldı, 70'e yakın vatandaşımız kurtarıldı
İzmir valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'in merkez üssü Seferihisar'da gerçekleşen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İzmir Valisi Köşger, şunları söyledi:
"Ben tüm binaları gezerek geliyorum şu an. 10'un üzerinde yan yatmış bina var. Çok hasarlı bina da var. Bütün bu tam yıkılmış olan binalarda ve hasarlı olan binalarda arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.
70'e yakın vatandaşımız yan yatmış binalardan canlı olarak kurtarıldı. Benim ricam bir kere sakin olmaları. Gereksiz kimsenin trafiğe çıkmaması. Trafik İzmir'de kilitlenmiş durumda.
Herkesten ricam bizim açıklamalarımızı takip etsinler. Park bahçe gibi yerde kalsınlar.
Şu an için kan ihtiyacı yok. İlerleyen vakitlerde böyle bir ihtiyaç çıkarsa onu duyururuz.
Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Güvenlik güçlerimize lütfen kimse zorluk çıkartmasın.
İlçelerimizde bir sıkıntı intikal etmedi. Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu ve orda bir vatandaşımızın yaralandığı ile ilgili bilgi var."
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