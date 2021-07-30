İzmir Valisi, kentte yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısını açıkladı

30 Temmuz 2021 Cuma, 16:47

Yabancıların sosyal uyumuna yönelik genel politikaların oluşturulması ve bu doğrultuda yerel düzeydeki mevcut durumların tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Göç Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.

İZMİR'DEKİ YABANCI SAYISI 200 BİN

Mültecilerin ve göç sorununun, ülkemizin devam eden sıkıntıları arasında yer aldığını ifade eden Vali Köşger, “İzmir’de, 50 bin dolayında ikametli yabancı, 148 bin Suriyeli ile birlikte toplam 200 bin civarı yabancı var. Bir başka ifadeyle; ilimizde geçici ve uluslararası koruma ile ikamet izni olan yabancıların nüfusumuza oranı yüzde 3,38’dir. Bu şahısların suça karışma oranı ise yüzde 1,2’dir. Yabancıların İzmir’deki genel asayiş ve huzuru bozmayan duruşlarından da İzmirlilerin yabancılara yaklaşımlarından da çok memnunuz." dedi.

"İŞ GÜÇ VERİYORUZ"

Köşger konuşmasında, "Nerede nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranan, gerektiğinde ekmeğimizi aşımızı paylaşan bir milletiz. Onlara neredeyse yabancılık çektirmeden kucak açtık. Çalışmak isteyene iş-güç veriyoruz. Meslek edinmek isteyene meslek sağlıyoruz. Hiç kimse sokakta aç ve açıkta kalmıyor.” ifadelerini kullandı.

“İZMİRLİ YABANCILARA GEREKEN ŞEKİLDE DAVRANIYOR"

Kentteki yabancılara yaklaşımlarından dolayı yürttaşlara ve kurumlara teşekkür eden Köşger, “İzmirli, yabancılara gereken şekilde davranıyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi için alınması gereken birtakım tedbirler de var. O noktada kurumlarımızın refleks göstermesi gereken zamanlar oluyor. Tüm bu çalışmaların koordinasyonu açısından böyle bir kurul öngörüldü. Burada bazı sunumlar olacak. Ayrıca sürecin daha sağlıklı yürütülmesi adına kurul üyelerimizin de önerileri varsa dinleyeceğiz.” diye konuştu.

İl Göç Kurulu toplantısı, İl Göç İdaresi Müdürlüğünün sunumu sonrasında, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların; düzenli/düzensiz göç, geçici koruma ve uluslararası koruma kapsamında bulunan yabancılara yönelik yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçların tespiti noktasındaki görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.