Kim bu Afgan askeri kıyafeti giyenler? Yer Zeytinburnu Sahili
Siyasetçi İlay Aksoy'un, Twitter'dan "Kim bu Afgan askerler?" başlığıyla yayımladığı video dikkat çekti.
Sahilde çekilen görüntülerde Afgan askeri kamuflajı giyen bir grubun sohbet ettiği görülüyor. Siyasetçi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim bu Afgan askerler?" diye sordu.
Aksoy’un paylaştığı grubun yanına daha sonra da bekçilerin geldiği görülüyor. Bu grubun hangi amaçla bir araya geldiği ve üniformaları neden giydiği ise bilinmiyor.
Kim bu Afgan askerler?? pic.twitter.com/hL4TxPYxtk— İlay Aksoy (@ilay_aksoy) July 27, 2021
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