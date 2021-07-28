Kim bu Afgan askeri kıyafeti giyenler? Yer Zeytinburnu Sahili

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:12

Sahilde çekilen görüntülerde Afgan askeri kamuflajı giyen bir grubun sohbet ettiği görülüyor. Siyasetçi İlay Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kim bu Afgan askerler?" diye sordu.

Aksoy’un paylaştığı grubun yanına daha sonra da bekçilerin geldiği görülüyor. Bu grubun hangi amaçla bir araya geldiği ve üniformaları neden giydiği ise bilinmiyor.