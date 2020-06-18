'İzmir ve Muğla birlikte kalkınacak'

18 Haziran 2020 Perşembe, 12:21

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürün, "Ege’mizin incisi güzel İzmirimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek belediyelerimiz arasındaki işbirliğini konuştuk. Türkiye’nin aydınlık kentleri İzmir ve Muğlamız birlikte kalkınacak ve ülkemizin lokomotifi olmaya devam edecek." dedi.



