'İzmir ve Muğla birlikte kalkınacak'
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarette iki büyükşehir arasındaki işbirliği konuları görüşüldü.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürün, "Ege’mizin incisi güzel İzmirimizin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek belediyelerimiz arasındaki işbirliğini konuştuk. Türkiye’nin aydınlık kentleri İzmir ve Muğlamız birlikte kalkınacak ve ülkemizin lokomotifi olmaya devam edecek." dedi.
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