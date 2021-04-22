İzmir’de 10'uncu 'Masal Evi' açıldı

22 Nisan 2021 Perşembe, 15:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da hayata geçirilen Masal Evi projesi büyüyor. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için İzmir genelinde yaygınlaştırılan proje kapsamında onuncu Masal Evi Bayraklı’da Gümüşpala Mahallesi’nde hizmete girdi.

Masal Evi’yle beraber Çocuk ve Gençlik Merkezi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Kurs Merkezi de kapılarını açtı. Bu sayede kadınlar mesleki kurslara katılırken çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamayacak, çocuklar Masal Evi’nde eğitim alacak.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ulu Önder Atatürk ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ diyeli neredeyse 100 yıl olmuş. Ne yazık ki yarın 23 Nisan’ı gönlümüzce, coşkuyla kutlayamayacağız. Atatürk bu bayramı ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ düsturunun güvencesi olarak çocukları, gençleri gördüğü için onlara emanet etmiş. Bugün burada yapmaya çalıştığımız şey, Atatürk’ün mirasına, rehberliğine sahip çıkmaktan başka bir şey değil” dedi.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve eşi Aylin Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

“MASAL EVİ SAYISINI ARTTIRMAYA BAŞLADIK”

Soyer konuşmasında, “Öncelikle mülkiyeti Bayraklı Belediyesi’ne ait olan ve Meclis Kararı ile 5 yıl için Büyükşehir Belediyemize tahsis edilen, Masalevi ile Çocuk ve Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeyi planladığımız bu yapı için Başkanımız nezdinde, Bayraklı Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyada belki de ilk kez uygulanan bir model olan Masal Evi’ni ilk kez Seferihisar’da hayata geçirdiklerini söyleyen Soyer, “Burada edindiğimiz tecrübelerimiz, bu önemli projemizi İzmir’in tamamına yayma düşüncemizi pekiştirmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da bu hedefimizi bir bir gerçekleştirmeye başladık. İlçe belediyelerimiz de bu önemli projemizi sahiplendi ve her geçen gün İzmir’de Masal Evi sayısını artırmaya başladık. Bu kapsamda bugün hizmete açtığımız Gümüşpala Masal Evi ile birlikte Büyükşehir Belediyemizin açtığı Masal Evi sayısı 7’ye ulaştı. İlçe belediyelerimizin açtıklarıyla birlikte İzmir genelindeki Masal Evi sayısı 10’a ulaşmış oldu. Ayrıca Menemen, Aliağa, Kınık, Kemalpaşa ve Foça ilçelerimizde de yeni Masal Evi yapım çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

BAYRAKLI İÇİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise projenin Bayraklı için önemine dikkat çekerek, “Bayraklı’da 0-4 yaş arası 18 bin 136, 5-9 yaş arası 21 bin, 3-6 yaş arası 10 bin, 0-24 yaş arası 100 bine yakın çocuk ve genç var. Bayraklı sosyal ve ekonomik açıdan farklı bir semt. Burada boşanmış aile sayısı 16 bin civarında. Okuma yazma bilmeyen 4 bin 136 kişi var. İlkokul mezunu 64 bin, ortaokul mezunu 47 bin kişi var. Bu gibi veriler bu projenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor” dedi.