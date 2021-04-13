İzmir'de 117 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'de Türk kara sularına itilen 117 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 117 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik uçağı tarafından, lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu tespit edildi. Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından, hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 27 sığınmacı ile yelkenli tekne içerisindeki 67 sığınmacı kurtarıldı. Öte yandan Dikili ilçesi Bademli açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 sığınmacının kıyıya çıkması sağlandı.
Ekipler ayrıca bir göçmen kaçakçısı şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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