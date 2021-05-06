İzmir’de 13 yılda 5,82 milyon ton altın ve gümüş çıkarılacak

06 Mayıs 2021 Perşembe, 12:24

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Dikili'de Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılan “Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı" başvurusu sonrası nihai kararı açıkladı. Kapasite artırımı ile ilgili daha önce verilen "ÇED olumlu" raporu 2017'de açılan dava ile iptal edilen ancak ÇED süreci yeniden başlatılan madenin son karar sonrası 192 hektarlık alanının 392 hektara çıkarılacağı belirtildi. Şirketin madencilik faaliyetleri ile 13 yılda 5.82 milyon ton altın ve gümüş çıkarmayı hedeflediği açıklandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı projesi" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın nihai kararı sonrası 10 günlüğüne askıya çıkarıldı. Projeyle ilgili itiraz ve görüşlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne iletilebileceği duyuruldu.

ÇEVRECİLER DAVA AÇMIŞTI

Daha önce kapasite artırımı için verilen "ÇED olumlu" kararına karşı köylüler ve çevreciler 2017 yılında dava açmıştı. İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından da dava sonrası bilirkişi keşfi yapılması istenmişti. Bilirkişi raporunda yer alan "Madenin 6 kilometre yakınındaki içme suyu amacıyla kullanılan Madra Barajı göl alanına yakınlığı" ve "Atık sularının deşarj edildiği Çökek Deresi’nin Kültür ve Tabiat Varlığı olan Nebiler Şelalesi’ne drene olması" tespitleri sonrası mahkeme "ÇED Olumlu” kararı için yürütmeyi durdurmuştu.

YENİ OCAKLAR AÇILACAK

Gelişmelerden sonra firma ÇED sürecini yeniden başlatırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nihai kararı duyurdu. Buna göre 3. Kapasite Artırımı Projesi ile Çukuralan Altın Madeni İşletmesi’nin 192 hektarlık mevcut ÇED alanının 324 hektara çıkarılacağı, 2 açık ocaktan birinin genişletileceği ve projeye 3 yeni ocak ekleneceği belirtildi. Ayrıca üretime devam edilen yeraltı ocağının da genişletileceği ve 2 yeni yeraltı ocağı açılacağı açıklandı.

Firmanın yaklaşık 13 yıl sürecek madencilik faaliyetleri ile 5.82 milyon ton altın ve gümüş cevheri çıkarmayı planladığı da ÇED raporunda yer aldı.