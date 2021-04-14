606 maden sahası ihalesinin iptali için dava

14 Nisan 2021 Çarşamba, 11:44

766 maden sahasının ihalesinin iptali için aralarında Ordu Çevre Derneği’nin de (ORÇEV) olduğu dernekler, şimdi de 606 maden sahasının ihale edilmesinin iptali için dava açtı.

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Ülke maden sahası haline getirildi. Gün geçmiyor ki, yeni alanlar ihale edilmesin. Ordu Çevre Derneği’nin de içinde olduğu Ekoloji Birliği bileşenleri ve çeşitli derneklerle birlikte 766 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açmıştık. Şimdi de ihale edilen 606 maden sahasının ihalesinin iptali için dava açtık. Ordu Çevre Derneği ve Ekoloji Birliği olarak topraklarımıza, suyumuza, tarım arazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.

Davanın Avukat İsmail Hakkı Atal tarafından açıldığı belirtilen açıklamada, “766 maden sahasının içinde 9 alan Ordu’da bulunuyordu. Yeni açtığımız alanlar içinde Ordu yok. Ancak bu sorumluluğumuzu daraltmıyor. Dayanışma içinde olmak zorundayız. Ordu dışında yok edilen ormanlar, dereler, tarım arazileri iklim değişikliği nedeniyle hepimizi etkiliyor. Bu nedenle 606 maden sahasının ihalesinin iptali için davacı olduk" ifadeleri kullanıldı.

"TEK SEÇENEK MÜCADELE"

"Maden ve enerji yatırımlarıyla ülkenin yeraltı, yerüstü yok ediliyor" denilen açıklama, “Ülkenin her tarafında ekolojik yıkım devam ediyor. Enerji fazlası var ama yeni tesisler kuruluyor. Fatsa’daki altın madeni işletmesinin sonucunu yakından tanık olduk. Ülkenin her tarafı aynı biçime dönüştürülmek isteniyor. Bu talan ve yağma politikasına karşı mücadelemiz sürecek. Bunu hem hukuksal hem de fiiili ve meşru hakkımızı kullanarak yapacağız. Toprağımıza, suyumuza; geleceğimize sahip çıkmak için mücadeleden başka seçenek yok" ifadeleriyle tamamlandı.















