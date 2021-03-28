İzmir’de 18 yılda 2 bin 544 projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı!

28 Mart 2021 Pazar, 12:49

CHP’li Bakan yazılı soru önergesinde, 2020 yılında Türkiye genelinde toplam kaç ÇED başvurusu yapıldığını ve kaç proje hakkında hangi kararların verildiğini sordu.

Bakanlık yanıtında “2020 yılında yapılan ÇED başvuru sayısına göre değil; sadece 2020 yılında verilen karar sayısına göre bilgi verilebilmektedir” denildi. CHP’li Murat Bakan, “Kaç başvurundan kaçı hakkında hangi kararları verdiğinizi açıklarsanız eğilimi ve gidişatı görebiliriz. Bu veriler bu haliyle bir anlam ifade etmiyor” dedi.

Bakanlık, 2020 yılında toplam 2 bin 822 adet projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildiği bilgisini paylaştı. Ayrıca 2020’de 390 projeye ‘ÇED olumlu’, 58 projeye ‘ÇED gerekli’, 7 projeye ‘ÇED olumsuz’ ve 175 projeye ‘mevzuattan iade/iptal’ kararı verildiğini açıkladı.

İzmir’de 2002-2020 yıllarında yapılan ÇED başvurularının yıllar bazında olmak üzere verilerini soran Bakan’a, yıllar bazında değil, 18 yıllık toplam veri ile yanıt verildi.

İzmir’de 2002-2020 yıllarında toplam 2 bin 544 projeye ‘ÇED gerekli değildir’ 340 projeye ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. Buna karşılık sadece 33 projeye ‘ÇED gereklidir’, 2 projeye de ‘ÇED olumsuz’ dendi. Mevzuattan iade/iptal kararı proje sayısı ise 280 olarak ifade edildi ve iade/iptal verilerinin 2014-2020 arası olduğu belirtildi.

CHP’li Bakan, “Bakanlık yanıtı ÇED’in gerçek işlevini yerine getirmediğini açıkça ortaya koyuyor. Amacı çevreyi korumak, olası sorunları engellemek olan ÇED, yapılmak istenen proje önünde aşılması gereken engel olarak görüldüğü için bilimsel ve objektif kriterler yok sayılıyor. İzmir’de 18 yılda tam 2 bin 544 projeye ‘ÇED gerekli değil’ denmiş, buna karşılık sadece 33 projeye ‘ÇED gerekli’ denmiş. 340 proje için ‘ÇED olumlu’ kararı çıkmış, buna karşılık sadece 2 projeye ‘ÇED olumsuz’ kararı verilmiş. Doğamızın ve geleceğimizin nasıl tahrip edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın paylaştığı ve paylaşmadığı verilerle gözler önüne seriliyor” dedi.

CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Muhalefetin soruları, denetim mekanizması açısından çok önemlidir. Bu yüzden doğru soruyu sormak hayatidir. Önerge yanıtları daha da önemlidir. Çünkü bu, Bakanlıkların yani bürokrasinin nasıl yönetildiği hakkında bilgi verir. 2020’de başvurusu yapılıp aynı yıl içinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen proje sayısını sormuştum. Bu kritik bir soruydu. Toplam ÇED başvuru sayısı gibi yanıtsız kaldı. AKP hiçbir zaman hiçbir konuda şeffaf olmadı. 18 yıldır ‘mış gibi’ yönetiyorlar. Çünkü bakış açıları ‘mış gibi’ gibi. Tek gerçeklikleri; bu toprakları ranta talana teslim edip üç beş müteahhitte peşkeş çektikleri ve hunharca ceplerini doldurdukları…”

İzmir’de 2002-2020 yıllarında ‘ÇED olumlu’ ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararları verilen projelerin sektörel dağılımlarını soran Bakan’a yine toplu veri ile yanıt verildi. Buna göre; İzmir’de 18 yılda ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilen 672 proje tarım-gıda; 546 proje petrol-madencilik; 494 proje atık-kimya; 414 proje sanayi; 208 proje enerji; 147 proje turizm-konut ve 63 proje ulaşım-kıyı sektöründe.