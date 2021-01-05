05 Ocak 2021 Salı, 10:49

İzmir'de 2020 dayanışma yılı oldu. Önce pandemi ardından deprem felaketinin getirdiği sosyal ve ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek durumunda kalan kentte kriz belediyeciliği uygulamalarını hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, zorlukları aşmak için dayanışma projelerine ağırlık verdi. Salgınla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında ücretsiz maske dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal destekle başlayan süreç, deprem sonrası ortaya konulan dayanışma tablosu ile yaraları birlikte sarmanın iyileşmeyi hızlandırdığını bir kez daha ortaya koydu.

PANDEMİDE 6 MİLYON MASKE ÜCRETSİZ DAĞITILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte, Türkiye’deki ilk resmi vaka açıklanmadan önlemler almaya başladı. Büyükşehir, koronavirüs sürecinde en büyük krizlerinden biri haline gelen vatandaşların maske tedarik edememesi sorununa “Maskematik” formülüyle çözüm getirdi. Kentin farklı noktalarına maskematikler yerleştirilirken yine seyyar maskematikler aracılığıyla da bu ihtiyaç büyük oranda karşılandı. Meslek Fabrikası’nda üretilen maskelerden 6 milyonu yurttaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı.

BİR YILDA 250 BİN GIDA PAKETİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde 220 bin, deprem sonrası ise 30 bin, toplamda 250 bin gıda paketi dağıttı. Koronavirüs salgınının ilk dalgasında dağıtılan 220 bin gıda paketinin 71 bini, yurttaşlar tarafından bağışlandı.150 bin paketi ise kooperatiflerden alınan ürünlerle oluşturuldu. Böylece kooperatiflere de 30 milyon TL destek sağlandı.

1 MİLYON 314 BİN 663 TL'LİK FATURA ÖDENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in pandemi sürecinde “Biz Varız” diyerek başlattığı dayanışma ağı “askıda fatura” uygulaması ile yeni bir boyut kazandı. Ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirlilerin ödeyemediği su faturaları imkanı olan hemşerileri tarafından ödendi. Uygulama kapsamında şu ana kadar 14 bin 994 kişinin tutarı 1 milyon 323 bin 527 TL'yi bulan su faturası ödendi.

KARANTİNADA YEMEK DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadelesini ara vermeden sürdürürken, desteğe ihtiyacı olan yurttaşları da yalnız bırakmadı. Koronavirüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir Belediyesi, evinde Covid tedavisi gören, karantinada olan ve ihtiyacı bulunduğunu bildiren hastalara yemek dağıtımına başladı.

RAMAZAN AYINDA YURTTAŞLARIN SOFRASINA SICAK YEMEK

Korona sürecinde derinleşen ekonomik krizden etkilenenlere gıda kolisi, sebze, meyve ağırlıklı direnç paketi, sıcak çorba ve ekmek ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen Ramazan ayı boyunca iftar yemeği de dağıttı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyası kapsamında İzmirliler de Bizİzmir dijital platformu üzerinden iftar yemeği paketi satın alarak bağışta bulundu. Ramazan ayı boyunca desteğe ihtiyaç duyanların sofrasına sıcak yemek konuldu.

KÜLTÜR SANATA ÖNEMLİ KATKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandeminin başlangıcında kültür-sanat üretimini desteklemek için de çalışma yürüttü. Bu kapsamda sanatın tüm dallarında sürdürülebilirliği devam ettirmek için İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın alındı. Tiyatro gösterimleri için salonların kiraları yarı yarıya düşürüldü. Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yapıldı ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emekçisine 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektör&u uml;ne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlandı.

DEPREMİN YARALARI SARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, afetten etkilenen yurttaşların yaralarını sarmak adına tüm birimleriyle seferber oldu. Bir yandan enkaz altında kalan yurttaşlar için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da depremde evleri yıkılan ve zarar görenler için çadır kentler oluşturdu. Depremzedelerin barınma sorununu çözmek için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde kampanyalar da başlatıldı.

"BİR KİRA BİR YUVA"KAMPANYA

İzmir’i sarsan depremin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri bir araya getiren “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği 42 milyon 649 bin lira olarak kayıtlara geçti. Destekçi sayısı 4 bin 643, kullanmadığı evinin kapılarını açan yardımseverlerin sayısı da 231'e ulaştı. Destekler kapsamında 612 haneye buzdolabı, çamaşır makinası, set üstü ocak, çekyat ve küçük ev aletleri dağıtıldı. 142 hane için de dağıtımlar sürüyor.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Büyükşehir’in Uzundere’de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı ise 160'a ulaştı. Depremzedeler konutlardan ayrılırken mobilyaları ve beyaz eşyaları da yanlarında götürebilecekler. Elektrik, su, yakıt faturaları ve ortak giderlerinin de bir yıl boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesine yönelik karar alındı. Yine depremde evleri orta hasarlı olan 1540 ailenin 5’er bin liralık kira destek ödemesini de tamamladı. Konutlarda kalan depremzedelere 200 liralık alışveriş kartı ile gıda ve hijyen paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim gören çocuklara ise tablet desteği sağladı.

OTEL DEPREMZEDELERE TAHSİS EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına da depremzede aileler yerleştirildi. Halen 153 kişinin kaldığı bina, depremin ardından bir süre kaldıktan sonra ayrılanlarla beraber toplam 165 depremzedeyi ağırladı. Konaklama hizmetinden faydalananlara ücretsiz üç öğün yemek servisi yapılıyor. İhtiyacı olanlara psikolojik destek de veriliyor. Okul öncesi dönemi çocuklar için ise İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları eğitmenlerinin bulunduğu bir sınıf oluşturuldu.

19 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ

Depremzedelere destek olmak isteyen kişi ve kurumlar, Halkın Bakkalı üzerinden beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, yiyecek, giyecek, barınma, kırtasiye gibi farklı kalemlerde 19 milyon TL tutarında bağış sağladı.

APARTMAN GÖREVLİLERİ İŞE ALINIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinden bir kişiyi belediyede istihdam edeceklerini, depremde engelli kalan depremzedelere de istihdam önceliği tanınacağını açıkladıktan sonra işe girmek isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Yine depremde evini ve işini kaybeden 17 apartman görevlisinin de belediye bünyesinde işe girişleri yapıldı.

SÜT KUZUSU TÜM KENTE YAYILDI

Koronavirüs salgınıyla birlikte Süt Kuzusu projesinin kapsamı daha da genişletildi. İzmir'in 30 ilçesindeki 591 mahallede 159 bin çocuğa 12 milyon 461 bin litre süt dağıtımı yapıldı. Kooperatiflerden alınan sütler, üreticilerin de nefes almasını sağladı. Alımı gerçekleştirilen sütlerden dolayı kooperatiflere 65 milyon destek sağlandı.