İzmir'de 23 Nisan töreni... Soyer: Tarih kutlanamayan bayramları kaydediyor

23 Nisan 2021 Cuma, 17:44

Atatürk anıtına çelenk konulan törende coşkuyla kutlanamayan milli bayramlara vurgu yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Ülkemizi adaletsizlikten, yoksulluktan ve cumhuriyetle hesaplaşmaya çalışanlardan kurtaracağız" derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarih gerçekten kutlanamayan bu bayramları kaydediyor" ifadelerini kullandı

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Atila Sertel, CHP ilçe örgüt başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile partililer katıldı.

"ADALETSİZLİKTEN KURTARACAĞIZ"

Törende Atatürk anıtına çelenk konulurken, pandemi gölgesinde sönük geçen milli bayramlara vurgu yapıldı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Milletin meclisine tarih boyunca olduğu gibi, bugün de bazı saldırılarda bulunulmakta, değersizleştirilmeye ve işlevsizleştirilmeye çalışılmakta. Bizlere düşen, dünün çocukları olarak cumhuriyete sahip çıkmak, korumak, yüceltmek ve onu emanet alacak olan yeni nesillere bu meşaleyi devretmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ata’mızın huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Ülkemizi adaletsizlikten, yoksulluktan ve cumhuriyetle hesaplaşmaya çalışanlardan kurtaracak, sizlere borcumuzu ödeyeceğiz" dedi.

SOYER: TARİH KAYDEDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Atatürk'ün bıraktığı mirası coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini belirterek, "Tarih gerçekten, kutlanamayan bu bayramları kaydediyor. Bizler de kaydediyoruz ancak coşkuyla bunları geleceğe taşımanın gururunu yaşayarak Ata'mızın bıraktığı mirası içimizde taşıyarak kutlamaya devam ediyoruz. 'Hakimiyet kayıtsız şartın milletindir' diyoruz" diye konuştu.

BAYIR: UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

23 Nisan'ın hükümet tarafından unutturulmaya çalışıldığını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Bilerek ve kasten unutturmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ancak ben biliyorum ki benim çocuklarım ve torunlarım da 23 Nisan'ı bir bayram olarak kutlayacak. Ben bir dede olarak onlara bunu aşılayacağım. Onlar unutturmaya çalıştıkça biz hatırlatma görevimizi yapmak zorundayız. İnşallah 2 yıl sonra parlamentoyu gerçek anlamda çalışan bir hale hep birlikte getireceğiz" dedi.

"ATATÜRK'UN YOLU IŞIĞIMIZDIR"

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise şöyle konuştu:

"Geçmiş dönemde birçok devlet başkanı bu tarihlerde hastalanırdı. 19 Mayıs'ta hastaneye yatardı, 29 Ekim'de baygınlık geçirirdi. Yoktular. Bugünleri yok saydılar. İşte bugün de 23 Nisan’ı yok saymaya çalışan insanlara inat, sevgili İzmirliler evlerini bayraklarla donattı, belediyelerimiz konvoyları ile bizlere o coşkuyu yaşattı. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bu ülkede yaşayan ve Atatürk sevgisi yüreğine işlemiş olan insanlar bugünü törenle kutluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Meclis'i örselemeye aşındırmaya çalışanlara inat ilk seçimde demokratik parlamenter sistemi kuracak olan CHP, bütün milli bayramlarımızı kendilerine milli, yerliyim diyenlere inat coşkuyla aşkla anacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu ışığımızdır."