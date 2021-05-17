İzmir'de 32 göçmen kurtarıldı
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 32 göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün öğle saatlerinde Seferihisar açıklarında görevli sahil güvenlik uçağı tarafından can salları içerisindeki bir grup göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmeni kurtardı.
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