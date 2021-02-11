İzmir'de 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında saat 11.45'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 11:59
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