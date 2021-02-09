İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesinde saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 10:41
İzmir'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.30 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.29 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

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