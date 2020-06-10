İzmir'de 65 yaş ve üstü ücretsiz ulaşım kartları kullanıma açıldı

10 Haziran 2020 Çarşamba, 09:29

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlanması iptal edildi. Yaş almış yurttaşlar, haftanın her günü saat 10:00 ve 20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hükümetin aldığı kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce askıya aldığı 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz toplu ulaşım kartlarını yeniden kullanıma açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden (HİM) yapılan açıklamada “65 yaş ulaşım kartları kullanıma açılmıştır” denildi.