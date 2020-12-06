İzmir'de, 7 yaşındaki Barış'ın 'şüpheli' ölümüne soruşturma
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 60 gündür tedavi gören Muhammed Barış Bayar (7) yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümünün doktorlar tarafından 'şüpheli' olarak belirlenmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
Bir süre önce karaciğer nakli olan Muhammed Barış Bayar, fenalaşması sonucu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin çocuk bölümünde tedaviye alınan Muhammed Barış, yaklaşık 60 gün sonra yaşamını yitirdi.
Doktorların yaptığı inceleme sonucu Muhammed Barış'ın ölümünün şüpheli bulunması gerekçesiyle polis soruşturma başlattı. Muhammed Barış Bayar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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