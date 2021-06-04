İzmir’de 'Adalet Aracı' uygulaması başladı

04 Haziran 2021 Cuma, 14:19

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in tüm kent hizmetlerine eşit ve adil erişimi sağlama misyonu doğrultusunda oluşturulan Adalet İçin Adli Yardım Aracı hizmete girdi. İzmir Barosu’yla yapılan işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen projenin tanıtımı Limontepe semtinde yapıldı. Ülkemizde ilk kez kullanılan bir yöntemle adalet talep eden yurttaşların ayağına adli yardım hizmeti götürüleceğini belirten Başkan Soyer, “Adalet Aracı’nın amacı, hayatı boyunca hiçbir avukat yardımından yararlanamamış hemşerilerimize ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sağlamak ve bu sayede onların hak kaybına uğramalarını engellemek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Eşit Yurttaşlık Mümkün” anlayışı doğrultusunda tüm kamusal hizmetlere eşit ve adil erişimini sağlayacak projeler tek tek yaşama geçiriliyor. Büyükşehir’in İzmir Barosu işbirliğiyle yürüttüğü “İzmir İnsan Haklarının Başkenti” projesi kapsamında oluşturulan Adalet İçin Adli Yardım Aracı hizmete girdi. Adalet Aracı’nın Limontepe Heykel Meydanı’nda yapılan tanıtım etkinliğinde Başkan Tunç Soyer’e, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP Karabağlar ilçe örgütü temsilcileri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, Büyükşehir bür okratları ile muhtarlar eşlik etti.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Soyer, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla bağlıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, haklarımızı böyle tarif ediyor. İzmir’de gerçekleştirdiğimiz her çalışmada, işte bu evrensel ilkeye sonuna kadar bağlıyız. Bugün adalet kavramı, vatandaşlarımız tarafından ülkenin en önemli konularından biri haline geldi. Bunun temel nedeni, hukuk devleti sıralamasında 2014 yılında 59. sırada yer alan ülkemizin 2021 yılına geldiğimizde 107. sıraya kadar inmesi” dedi.

“Bir yerel yönetim bu büyük meselenin çözümüne nasıl katkı koyabilir” sorusuyla yola çıktıklarını belirten Soyer, “İzmir Barosu ile yaptığımız istişarelerde şunu gördük. Ülkemizde yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ile ilgili yapısal sıkıntıların yanında, başka büyük engeller de bulunuyor. Öyle ki, Türkiye’de maddi nedenlerle adalet mekanizmasına hiç ulaşamayanlar var ve onların durumu da bir o kadar önemli. Araştırmalar, Türkiye’de kentli nüfusun yaklaşık yüzde 81’inin hayatlarının herhangi bir noktasında bir avukat hizmetinden faydalanamadığını, bu nedenle de hak kayıplarına uğradıklarını ortaya koyuyor. Yurttaşlar, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak maddi olanaksızlıklarını gösteriyor. Yerel yönetimlerin yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti için yapabilecekleri sınırlı olsa da, İzmir Büyükşehir Beled iyesi’nin İzmirlilerin adalete erişimi artırmak için sorumluluk almasına karar verdik. Böylelikle bir ilk doğdu... İzmir Barosu ile ortaklık halinde ‘Adalet Aracı’ projesini başlattık. Bugünden başlayarak, Mobil Adalet Aracı’mız İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Barosu arasında imzalanan İzmir İnsan Haklarının Başkenti Protokolü uyarınca hizmet vermeye başlıyor. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Dünyada çok az yerel yönetimin hemşerilerinin adalete erişimi için ücretsiz avukat yardımı sağladığını belirten Soyer, “Onların hak kayıplarının önüne geçmek üzere sorumluluk alıyor ve baro ile işbirliğine gidiyor. Bu nedenle İzmir Barosu ile kurduğumuz ortaklıkla gurur duyuyorum. Ülkemizde ilk kez kullanılan bir yöntemle belediyemizin sağladığı araç sayesinde, adalet talep eden yurttaşların ayağına adli yardım hizmetini götürüyoruz. Adalet Aracı’nın amacı, hayatı boyunca hiçbir avukat yardımından yararlanamamış hemşerilerimize ücretsiz bir şekilde bu hizmeti sağlamak ve bu sayede onların hak kaybına uğramalarını engellemek. Adalet Aracı, İzmir'in çeperinde yaşayan, ekonomik durumu nispeten zayıf vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara kendi yaşadıkları mahallelerde, içerisinde nöbetçi avukatlar ve sosyal hizmet çalı şanlarının yardımıyla hizmet verecek. Adalet Aracı'nın görev yapacağı noktalar aylık olarak ilan edilecek ve İzmirliler kendi mahallelerinde adli yardım için ücretsiz avukat başvurularını yapabilecek” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Bundan on yıl önce tarafı olduğumuz ancak bugün feshedilmiş olan uluslararası İstanbul Sözleşmesi’nin şiddetle mücadelenin çok önemli bir dayanağı olduğunu söyleyen Soyer, “Ülkemizde imzalanan bu sözleşme, Türkiye’nin her yerinde şiddet gören kadınları koruma işlevi görüyordu. Şiddet uygulayan erkeklere caydırıcı yaptırımlar ve cezalar getiriyor, şiddetle mücadelede devletlere, yerel yönetimlere önemli görevler yüklüyordu. Ülkemiz İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmış olsa da, İzmir'de şiddete uğrayan tek bir kadın kalmayıncaya dek İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz. Bu süreçte Adalet Aracı hizmetimiz ile birlikte tüm birimlerimiz, şiddet gören kadınların yanında olacak, şiddet uygulayanların gereken cezaları alması için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirecek. B iliyoruz ki, adalet hepimize lazım. Adalet, soluduğumuz hava, yediğimiz aş, içtiğimiz su gibi yaşamımızın olmazsa olmazı. Bu nedenle Adalet Aracı, belediyemizin asli unsurlarından biri olarak İzmirli vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlıyor. Şiddet gören tüm kadınların ve adalete erişemeyen tüm vatandaşlarımızın daima yanındayız. Koşulsuz ve şartsız!” dedi.

İZMİR'DEN TÜRKİYE'YE YAYILACAK

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise “İzmir insan haklarının başkenti diyerek çıktığımız yolda bir adım daha yol alıyoruz. Bu proje adalete erişim konusunda maddi imkanları bulunmayan yurttaşların adalete erişimini mümkün kılacak. Adaletin olmadığı yerde hukuktan, demokrasiden ve insan haklarından söz edilemez. Bugün Türkiye’de, hatta dünyada ilk sayılabilecek bir projeye imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu uygulamanın İzmir ve Türkiye’nin her yerine dalga dalga yayılacağına inanıyoruz” dedi.