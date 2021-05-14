İzmir'de aylardır sahneye çıkamayan müzisyenler sokağa indi

14 Mayıs 2021 Cuma, 16:04

Pandemi nedeniyle aylardır işsiz kalan müzisyenler ekmek parası için bayram günlerinde sokaklara indi. İzmir'de sokak sokak gezerek mesleklerini icra eden müzisyenler, balkonlardan kendilerini dinleyen yurttaşların gönüllerinden kopan paralarla geçimlerini sağlıyor. Kimsenin kendilerini işe almadığını ve sokakta müzik yapmaya mecbur kaldıklarını belirten Rüstem Fitil, "Benim bir tane kızım var, ona bayramlık bile alamadım. Bu durum daha ne kadar böyle devam edecek" dedi.

İzmir'de eğlence sektöründe iş yapamaz duruma gelen müzisyenler geçimlerini sağlamak için sokaklarda çalıp söylüyor. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde sokakları gezerek mesleklerini icra eden müzisyenlere bayramı evlerinde geçiren yurttaşlar destek oluyor. Gönüllerinden kopan parayı aşağıya atan yurttaşların desteğiyle geçimlerini sağladıklarını belirten müzisyenler yaşadıkları sıkıntıları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

"KİMSE BİZİ İŞE ALMADI"

Yaklaşık 14 aydır işsiz olduklarını belirten müzisyen Rüstem Fitil şunları söyledi:

"Evimizin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Sokak aralarında, mahallelerde sanatımızı orada icra ediyoruz. Hırsızlık, dilencilik yapmıyoruz. Helalinden para kazanmanın peşindeyiz. İnsanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Onlar zaten gönlünden koptuğu kadarıyla destek oluyor. 3 bin lira fatura borcu olan müzisyen bir arkadaşım 'İntihar edeceğim' diyordu. Ben de düşünmedim değil. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu daha ne kadar böyle devam edecek. Benim bir tane kızım var. Ben kızıma bayramlık alamadım. Baba olan herkes anlar bu durumu. Mekanlarda çalışıyorduk, kapanınca sokaklara mecbur kaldık. Kimse bizi işe almadı. Sigortamız da yok, işsizlik maaşı alamıyoruz. Hiçbir gelirimiz yok."

"BİR ŞEKİLDE GEÇİNİYORUZ"

Bir diğer müzisyen Onur Şafak ise, "Devletin bin lira destek paketinden 5 ay faydalandık. Ev kiramızı ve faturalarımızı ödedik. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir'den erzak aldık. Bayram parası verdiler. Bir şekilde geçiniyoruz. Çoluk çocuğumuza harçlık oldu" diye konuştu.

İzmir'de pandemi nedeniyle işsiz kalıp bunalıma giren müzisyenler Erdem Topuz (30) ve Mehmet Mert El (29) intihar etmişti.