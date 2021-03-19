İzmir'de Bekir Coşkun heykeline çirkin saldırı
İzmir'de Buca Belediyesi tarafından merhum gazeteci Bekir Coşkun anısına yaptırılan heykele kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti, saldırıyı kınadı.
İzmir'de Buca Belediyesi'nin, Gazeteci-Yazar Bekir Coşkun anısına yaptırdığı heykel saldırıya uğradı. Belediye meclisinde alınan kararla Menderes Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik parka konulan heykel henüz açılışı yapılmadan kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Polyesterden yapılan heykelin yüz kısmındaki bronz kaplamaların parçalandığı görülürken, emniyet soruşturma başlattı.
"VANDALLIK HİZMET ÜRETMEMİZİ ENGELLEYEMEZ"
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Kılıç'ın, "Hiçbir saldırı, hiçbir vandallık bizleri, Bucamıza ve hemşehrilerimize hizmet üretme yolundan asla geri döndüremez. Kentimiz ve kentlimiz için yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz halkız, halkın belediyesiyiz. Halk için, halkla birlikte çalışıyoruz. Açılışını yapmaya hazırlandığımız Bekir Coşkun Parkı’nda yer alan duayen gazetecimiz merhum Bekir Coşkun'un heykeline yapılan saldırıyı esefle kınıyorum." dedi.
İGC: ŞİDDETLE KINIYORUZ
Çirkin saldırıya ilişkin yayzılı açıklama yapan İzmir Gazeteciler Cemiyeti, şunları kaydetti:
Türkiye’nin en iyi kalemlerinden, merhum gazeteci Bekir Coşkun’un adını taşıdığı parkta yer alan heykeline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilmiştir. Bu vandallık kabul edilemez.
Henüz parkın açılışı gerçekleştirilmeden yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz.
Bekir Coşkun daima Türk basının özgür ve eşsiz isimlerinden biri olarak kıvançla anılacaktır.
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