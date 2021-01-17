İzmir'de bir çiftlikte aslan yavrusu bulundu
İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftlikte yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu düşünülen yavru aslan bulundu. Henüz 3 aylık olduğu belirtilen dişi aslan İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda karantina altına alındı.
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde güvenlik güçlerinin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı operasyon sonucu yasa dışı yollardan ülkeye sokulduğu belirlenen 3 aylık yavru aslan bulundu.
Vahşi hayvan ticareti kapsamında değerlendirilmek üzere ilçedeki bir çiftlikte beslendiği tespit edilen dişi aslan yavrusu İzmir Doğal Yaşam Parkı’na getirildi.
Burada karantinaya alınan yavrunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru aslanın yasal prosedür tamamlanıncaya kadar Doğal Yaşam Parkı'nda kalacağı belirtildi.
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