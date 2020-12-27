İzmir’de bisikletler için ücretsiz tamir istasyonları kuruldu

27 Aralık 2020 Pazar, 15:11

Küresel ısınma ve iklim krizi nedeniyle 7’den 70’e herkesin, her kurum ve kuruluşun çok daha sorumlu davranmaya davet edildiği bu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi de çevreci projeleriyle örnek adımlar atıyor. Özellikle bisikletli ve yaya ulaşımını artırmaya yönelik pek çok uygulama hayata geçiyor. Son olarak kent içinde 76 kilometreyi bulan bisiklet yollarına, 35 ücretsiz tamir istasyonu, 50 de bisiklet pompası yerleştirildi. Ayrıca, bisiklet kullananların kolay bekleme yapabilmesi için trafiğin yoğun olduğu kavşaklara 400 el/ayak dayama aparatı monte edildi.

Bisiklet tamir istasyonlarında bulunan küçük el aletleri ve pompa sayesinde bisiklet sürücüleri küçük çaplı arızalarını kendileri giderebilecek; araçlarının tekerleklerine hava basabilecek.

HEDEF, BİLİNÇ VE ALIŞKANLIK OLUŞTURMAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Bisiklet-Yaya Erişimi ve Planlama Şube Müdürü Özlem Taşkın Erten, “Bisikletlilerin konforunu düşünüyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir ulaşım aracı bisiklet konusunda toplumsal farkındalığı ve tabii ki bisiklet kullanımını artırmak” dedi. İzmir’in, Avrupa Bisiklet Rotası Ağı EuroVelo’ya Türkiye’den üye olan ilk kent unvanını taşıdığını kaydeden Taşkın Erten, bir yandan da bisikletli turizmini artıracak adımlar attıklarını ifade etti. Bu adımları, sivil toplum kuruluşlarını da karar süreçlerine dahil ederek attıklarını belirten Erten, sözlerini şöyle tamamladı:

“Altyapı projelerimizin dışında, bisiklet kullanımını artırmak amacıyla teşvik projelerimiz de var. Burada da ilk hedefimiz, yarının büyükleri olacak çocuklarımız. Onlarda şimdiden bisiklet kullanımını başlatmayı ve bu alışkanlığı yerleştirmeyi hedefleyen pek çok proje uyguluyoruz. Çünkü bugün bir çocuk bisikletiyle okula giderse büyüyünce de bisikletiyle işine gidecektir. Nihai hedefimiz, halen binde 5 seviyelerinde olan bisiklet kullanım oranını, 10 yıl sonra yüzde 1,5’e çıkarmak.”



