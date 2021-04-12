İzmir'de borçlarından dolayı bunalıma giren çiftçi yaşamına son verdi

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde 46 yaşındaki 3 çocuk babası çiftçi Basri Yıldırım, intihar ederek yaşamına son verdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:16
İzmir'de borçlarından dolayı bunalıma giren çiftçi yaşamına son verdi
Abone Ol google-news

Olay, bugün sabah saatlerinde Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'nde yaşandı. Torbalı'nın yerlilerinden, çiftçilikle geçimini sağlayan 3 çocuk babası Basri Yıldırım, eşinin kahvaltı hazırladığı sırada yatak odasında canına kıydı. Basri Yıldırım'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANKA'nın haberine göre, Yıldırım’ın, tarlalarını satmasına rağmen borçlarını kapatamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.

Yıldırım’ın cenazesinin yarın Pamukyazı'dan kaldırılacağı öğrenildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler