İzmir'de borçlarından dolayı bunalıma giren çiftçi yaşamına son verdi

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:16

Olay, bugün sabah saatlerinde Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'nde yaşandı. Torbalı'nın yerlilerinden, çiftçilikle geçimini sağlayan 3 çocuk babası Basri Yıldırım, eşinin kahvaltı hazırladığı sırada yatak odasında canına kıydı. Basri Yıldırım'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANKA'nın haberine göre, Yıldırım’ın, tarlalarını satmasına rağmen borçlarını kapatamadığı için bunalıma girdiği öne sürüldü.

Yıldırım’ın cenazesinin yarın Pamukyazı'dan kaldırılacağı öğrenildi.