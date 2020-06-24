İzmir'de coşkulu karşılama.. Yücel: Mücadeleye devam

24 Haziran 2020 Çarşamba, 10:48

İzmir Baro Binası önünde avukatlar, meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlardan oluşan topluluğa seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “Ankara’nın girişinde, Cumhuriyet’in başkentinin girişinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş baro başkanlarını durduracak kadar pervasız, ceberut, faşist bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bizi durdurdukları andan itibaren tam bir tecrit içine alındık. Dışarıdan gelen dostlarımızla, meslektaşlarımızla, basın mensupları ile görüştürmemek için, Ankara’nın sokaklarında yürümemizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Eziyet noktasında uygulamalar vardı” dedi.

Yağan yağmura rağmen çadır kurulmasına izin verilmediğini, sandalye verilmediğini, gelen yemekleri ancak uzun pazarlıklar sonucu alabildiklerini ifade eden Av. Özkan Yücel, “istediler ki yorulalım, istediler ki vazgeçelim, istedikleri teslim olalım. Ama iki gün boyunca orada bulunan baro başkanları şunu çok net bir biçimde ifade ettiler. Ya bu barikatı yıkacağız ya da buradan ayrılmayacağız! Onları en çok korkutan da yürüyüşe izin verilmediği takdirde Türkiye’nin dört bir yanından bütün meslektaşlarımızın Ankara’ya geleceğini söylememiz oldu” dedi.



