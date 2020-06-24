İzmir'de coşkulu karşılama.. Yücel: Mücadeleye devam
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya doğru başlattıkları savunma yürüyüşünün sonunda, Ankara girişinde durdurularak fiili gözaltı koşulları altında ve kötü koşullarda tutulmaları üzerine 27 saati aşan direnişi kazanarak Anıtkabir’e çıkan baro başkanlarından İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve yönetim kurulu üyeleri İzmir’de büyük bir coşku ile karşılandılar.
İzmir Baro Binası önünde avukatlar, meslek odalarının ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ile yurttaşlardan oluşan topluluğa seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel “Ankara’nın girişinde, Cumhuriyet’in başkentinin girişinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş baro başkanlarını durduracak kadar pervasız, ceberut, faşist bir anlayışla karşı karşıya kaldık. Bizi durdurdukları andan itibaren tam bir tecrit içine alındık. Dışarıdan gelen dostlarımızla, meslektaşlarımızla, basın mensupları ile görüştürmemek için, Ankara’nın sokaklarında yürümemizi engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Eziyet noktasında uygulamalar vardı” dedi.
Yağan yağmura rağmen çadır kurulmasına izin verilmediğini, sandalye verilmediğini, gelen yemekleri ancak uzun pazarlıklar sonucu alabildiklerini ifade eden Av. Özkan Yücel, “istediler ki yorulalım, istediler ki vazgeçelim, istedikleri teslim olalım. Ama iki gün boyunca orada bulunan baro başkanları şunu çok net bir biçimde ifade ettiler. Ya bu barikatı yıkacağız ya da buradan ayrılmayacağız! Onları en çok korkutan da yürüyüşe izin verilmediği takdirde Türkiye’nin dört bir yanından bütün meslektaşlarımızın Ankara’ya geleceğini söylememiz oldu” dedi.
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