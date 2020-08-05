İzmir'de Covid-19 alarmı: 30 işçiye tedbir
İzmir'in Kemalpaşa ilçe Belediyesinde çalışan bir personelde koronavirüs tespit edilirken, personelin temas ettiği düşünülen 30 kişi idari izne çıkarıldı.
Kemalpaşa Belediyesinde çalışan bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlar arasında panik yaşanırken, testi pozitif çıkan kişiyle teması olan 30 belediye personeli tedbiren idari izne çıkarıldı.
Öte yandan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğruladı.
Karakayalı, "Belediyemizde görevli bir personelimizin Covid19 olduğunun öğrenilmesi üzerine, kendisiyle temas kurduğu düşünülen tüm personelimiz tedbiren idari izne çıkarılmış, belediye binamızda gerekli strelizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve birimlerimiz, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının güvende olması için hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır" dedi.
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