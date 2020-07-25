İzmir’de de Lozan’ı anmak yasaklandı

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubesi'nin yaptığı başvuruyu reddeden valiliğin skandal kararının gerekçesinde “Etkinlik yapılması halinde, toplumsal ayrışma ve kargaşaya neden olabileceği değerlendirildiğinden kamu düzeni güvenliği sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilmesi amacıyla Lozan Antlaşması'nın yıldönümü kapsamında ilimiz genelinde açık alanda gerçekleştirilecek etkinlikler yasaklanmıştır” denildi.

Valilik kararının ardından Konak ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na gelen ADD üyelerinin basın açıklaması yapması ve Atatürk anıtına çelenk bırakması engellendi. ADD Genel Yönetim Kurulu üyesi ve İzmir şubeleri sorumlusu Ahmet Tutan, “Bu karar, Lozan'ın bu ülkenin tapu senedi olduğunu kabul etmemektir.

Bugün Atatürk’e çelenk bırakmamız engellenirse yarın İstiklal Marşımız da engellenir. Bunun için yasakları tanımıyoruz” ifadesini kullandı. Valiliğin aldığı karara tepki gösteren CHP İzmir Milletvekilli Kamil Okyay Sındır ise “Büyük bir saygısızlık anlamı taşıyan ve Cumhuriyet tarihimize kara bir leke olarak geçecek olan bu utanç belgesini takdirlerinize sunuyorum” ifadesini kullandı.

Eskişehir’de de Vilayet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmak isteyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri polis engeli ile karşılaştı. Yasağa tepki gösteren ADD Eskişehir Şubesi Başkanı Azmi Kerman, “Bu engelleme kabul edilemez. Kutlama töreninin 2911 sayılı yasa çerçevesinde yasaklandığı bildirildi. Vali ile görüşme yapmak istememize rağmen olumlu bir yanıt alamadık” dedi.