İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bostanlı İskelesi civarındaki vatandaşlar, bir kişiyi denizde hareketsiz şekilde gördü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karaya çıkardığı erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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