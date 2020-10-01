İzmir'de deprem!

01 Ekim 2020 Perşembe, 22:05

Kandilli Rasathanesi İzmir’in Dikili ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

Son günlerde Türkiye'de yaşanan sismik hareketlilik devam ediyor. Bugün Malatya, Çorum ve Şanlıurfa'da yaşanan depremler sonrasında İzmir'de de akşam saatlerinde kısa süreli deprem korkusu yaşandı. Kandilli Rasathanesi, İzmir’in Dikili ilçesinin Denizköy mevkisinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 20.44’te gerçekleşen deprem yerin 10.3 kilometre derinliğinde oldu.