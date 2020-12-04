Ege'de deprem! İzmir ve çevre illerde hissedildi
İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Yunanistan’ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.
İzmir ve çevresinde hissedilen depremin ardından AFAD'tan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre deprem Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi. Deprem saat 12.34’te yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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