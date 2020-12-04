Ege'de deprem! İzmir ve çevre illerde hissedildi

04 Aralık 2020 Cuma, 12:38

İzmir ve çevresinde hissedilen depremin ardından AFAD'tan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre deprem Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında 4.1 büyüklüğünde gerçekleştiği bildirildi. Deprem saat 12.34’te yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde meydana geldi.