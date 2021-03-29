İzmir'de depremzede çocuklara EBA erişimli mobil derslik

29 Mart 2021 Pazartesi, 09:45

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED), 30 Ekim İzmir depreminin ardından bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Uzaktan eğitime erişim konusunda sorun yaşayan depremzede çocuklar için başlatılan kampanya sayesinde, içinde 10 masaüstü bilgisayar bulunan EBA erişimli konteyner temin edildi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) erişimli bilgisayarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edildi.

“GELECEĞİN FİKRİ HÜR GENÇLERİNİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç da 30 Ekim depreminin kenti olumsuz şekilde etkilediğini belirterek, şunları dile getirdi:

“Bu depremin ardından birçok öğrenci eğitim anlamında zorlandı. Zaten pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor. Üstüne deprem, çocukları kötü etkiledi. Bu çalışma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği en önemli görev olan cehalete karşı yapmış olduğumuz mücadelenin bir ayağı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Geleceğin vicdanı hür, fikri hür, irfanı hür gençlerini yetiştirmek istiyoruz. Pırıl pırıl gençler var. Bunlar bizi de cesaretlendiriyor.”

“GÜZEL BİR AMACA HİZMET ETTİK”

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Orçun Erbayraktar, depremin hemen ardından kampanya başlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Depremzedelerin çocukları ve bölgedeki çocuklar için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bu projede yer almak istedik. Konteyneri sağlayarak destek olduk. Bu çalışma salgın nedeniyle başlayan uzak eğitime ulaşma konusunda sorun yaşayan çocuklara önemli bir imkan sunuyor. Biz böyle güzel bir amaca hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklarımızın eğitimine büyük katkısı olmasını temenni ediyorum.”