İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam
İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi. İzmir Fırıncılar Odası, İzmir’de 200 gram ekmeğin 1.50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1.80 liradan satılacağı açıkladı.
İzmir Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı.
İzmir Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamada, "Komisyonun kararı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun görüşünün ardından, kentimizdeki diğer meslek kuruluşları olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Buna göre 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren, İzmir’de 200 gram ekmeğin 1.50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1.80 liradan satılacağı açıklanmıştır." denildi.
Video Haberler
- Minibüs şoförünü öldüresiye böyle dövdüler!
- Kick boks antrenörü, kadını böyle korudu!
- Karayolunda skandal görüntüler! Cep telefonuna kaydetti
- Yurttaşın 'kırmızı et' itirafı gündem oldu!
- Kuğulu Park'ta Tanal, polis engelini böyle yıktı
- Metroda maske takmama kavgası kamerada!
- Avukatlardan üç dakikalık alkışlı eylem
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi