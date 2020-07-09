İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam

09 Temmuz 2020 Perşembe, 16:55

İzmir Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı.

İzmir Fırıncılar Odası’ndan yapılan açıklamada, "Komisyonun kararı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun görüşünün ardından, kentimizdeki diğer meslek kuruluşları olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ticaret Borsası ile varılan konsensüs sonrası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Buna göre 13 Temmuz 2020 Pazartesi gününden itibaren, İzmir’de 200 gram ekmeğin 1.50 liradan, 240 gram ekmeğin ise 1.80 liradan satılacağı açıklanmıştır." denildi.







